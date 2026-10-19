Papa Lav XIV razgovarao je telefonom sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, pozvavši na hitnu saradnju sa Rusijom i privremeni prekid vatre.

Izvor: ABACA / Abaca Press / Profimedia/Kurir/Nemanja Nikolić

Papa Lav XIV razgovarao je danas telefonom sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i pozvao na saradnju sa Rusijom kako bi se omogućili dostava humanitarne pomoći i sigurna evakuacija stanovnika grada Oleškija u ukrajinskoj Hersonskoj oblasti, saopštio je Vatikan.

Papa je tokom razgovora upozorio na teško stanje u Oleškiju i rekao Zelenskom da je od ruskog predsjednika Vladimira Putina već zatražio privremeni prekid vatre iz humanitarnih razloga, prenosi AP.

Papa se nada da će Ukrajina i Rusija uspjeti da postignu dogovor koji bi omogućio dostavu hrane i ljekova stanovnicima grada, kao i sigurnu evakuaciju onih koji žele da odu. Ponovo je poručio da će Vatikan nastaviti da podržava dijalog i napore za postizanje mira.

Papa razgovarao i sa Putinom

Papa je sa Putinom razgovarao u petak, dok se oporavljao od operacije u rimskoj bolnici Đemeli. Tokom razgovora izrazio je veliku zabrinutost zbog teških uslova u kojima žive stanovnici Oleškija.

Od ruskog predsjednika zatražio je privremeni prekid borbi kako bi humanitarna pomoć mogla da stigne do stanovnika i kako bi se civilima omogućio siguran odlazak iz grada.

Bio je to drugi poznati telefonski razgovor pape Lava XIV i Putina. Prvi put su razgovarali 4. juna 2025. godine, takođe o ratu u Ukrajini.

Papa se oporavlja od operacije pluća

Papa Lav XIV operisan je 13. oktobra nakon što su mu ljekari otkrili sumnjivu promjenu na plućima. Tokom operacije uklonjen mu je donji režanj desnog plućnog krila, a analize su potvrdile da je riječ o adenokarcinomu pluća, vrsti raka pluća.

Iz bolnice je otpušten u subotu, a juče je tokom molitve rekao da se polako vraća svojim obavezama. Očekuje se da će u srijedu održati redovnu nedeljnu audijenciju na Trgu svetog Petra u Vatikanu.