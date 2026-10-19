Poslije masovnih protesta i nereda u Marselju uvedena je zabrana okupljanja, dok gradonačelnik Benoa Pajan upozorava da je nasilje dovelo državu na koljena.

Izvor: EPA/MOHAMMED BADRA/ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Ulice prekrivene smećem, opljačkane prodavnice i izgoreli automobili scene su koje su u nedelju ujutro zabilježene u brojnim francuskim gradovima, nakon što su dan ranije stotine hiljada ljudi učestvovale u protestima širom zemlje.

Prizori uništenja nisu zaobišli ni Marselj, lučki grad na jugu zemlje, po broju stanovnika drugi najveći u Francuskoj, čiji je gradonačelnik Benoa Pajan rekao da su protesti rezultirali "gotovo potpunim gubitkom kontrole".

"Mi smo sramota Evrope. Videli smo scene apsolutno neviđenog nasilja. Dovelo me do toga da razmislim o ideji šta uopšte Republika predstavlja u ovoj zemlji. Doveli su je na koljena", rekao je Pajan.

Vidi opis "Pretvoreni su u topovsko meso, mi smo sramota Evrope": Ulice Francuske u ruševinama poslije protesta i pljački Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Ibrahim Ezzat / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Ibrahim Ezzat / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Ibrahim Ezzat / AFP / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Ibrahim Ezzat / AFP / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Ibrahim Ezzat / AFP / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Demantovao da je bilo 30.000 pljačkaša

Prvi potez već je povukao. Marselj je u ponedeljak donio odluku o zabrani svih javnih okupljanja između podneva i 20 sati, a neposredan povod bio je subotnji ulazak dela protestanata u gradsku većnicu.

Pajan je rekao da su tog dana razbijeni deseci izloga te da su "stotine" vandala opljačkale firme u gradu. Tokom gostovanja u radijskoj emisiji Frans intera, gradonačelnik je demantovao brojku od 30.000 pljačkaša, koju je u nedelju uveče objavila prefektura Buš di Ron s informacijom da su "opljačkali centar Marselja".

Vidi opis "Pretvoreni su u topovsko meso, mi smo sramota Evrope": Ulice Francuske u ruševinama poslije protesta i pljački Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Zuma / SplashNews.com / Splash / Profimedia Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: THOMAS SAMSON / AFP / Profimedia Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Ne znam šta su iz prefekture pokušali da kažu; 30.000 ljudi je polovina kapaciteta stadiona Velodrom. Policija kaže da je stvarna brojka oko 1.500 ljudi koji su pljačkali", rekao je.

"Bili su pretvoreni u topovsko meso"

Osim u gradskoj većnici Marselja, izgredi su u subotu zabilježeni u centru grada, gde su opljačkani većinom jevrejski poslovni prostori, te na Kancbijeru gdje je napadnuta gradska policijska stanica.

Pajan kaže da velik dio odgovornosti leži na ministru unutrašnjih poslova Loranu Ninjezu koji je "potcijenio rizik od eskalacije", uz tvrdnju da je rano upozorio na moguću eskalaciju nasilja, javlja Jutarnji.

Prema njegovim riječima, u Marselju je inicijalno bila raspoređena samo jedna jedinica nacionalnih policijskih snaga (CRS), a dodatne jedinice poslate su tek nakon razgovora s predsjednikom Emanuelom Makronom, premijerom Sebastijanom Lekornijem te Ninjezom.

Poručio je da su i policija i protestanti bili "pretvoreni u topovsko meso" te da su "snage reda bile neorganizovane, brojčano nadjačane i nemoćne pred situacijom".