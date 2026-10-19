Izraelska policija uhapsila je 10 osoba nakon napada na američku fotografkinju Hajdi Levin i evropske diplomate na Zapadnoj obali.

Izvor: Saeed Qaq / AFP / Profimedia

Najmanje 10 lica uhapšeno je na Zapadnoj obali nakon što su stanovnici jevrejskih naselja napali američkog fotografa Hajdi Levin i francuskog zvaničnika Bernara Bodoa, saopštila je izraelska policija.

U saopštenju se navodi da je policija izvršila nekoliko racija, te da su zaplijenjena vozila i potencijalni dokazi u vezi sa napadima.

"Nakon ozbiljnih nasilnih incidenata tokom proteklog vikenda, uključujući napad na medijskog radnika i na strane civile, prije zore izvršena je operacija hapšenja.

Osumnjičeni su privedeni zbog eventualne umiješanosti u nasilne incidente, kršenja naređenja vojnog komandanta o zatvorenoj vojnoj zoni i nezakonite gradnje", rekao je komandant izraelske policije za Zapadnu obalu general Moše Finči.

Američki ambasador u Izraelu Majkl Hakabi nazvao je napad na američkog fotografa Hajdi Levin (65) "terorističkim činom" i zatražio je odgovarajuću kaznu za odgovoren. On je današnje hapšenje ocijenio kao "pozitivan razvoj situacije".

Levinova, koja je izvještavala za "Vašington post", prebačena je u bolnicu sa prelomom pršljena. NJu je u bolnici obišao izraelski predsjednik Izak Hercog i lider opozicije Jair Golan.

Dan nakon napada na Levinovu, stanovnici jevrejskog naselja napali su konvoj evropskih diplomata među kojima su bili francuski i belgijski generalni konzuli u Jerusalimu tokom njihovog prolaska kroz grad Tajbeh na Zapadnoj obali.

Naseljenici su pretukli i gradonačelnika francuskog grada Olnoj-Ajmeri Bernara Bodoa (78)