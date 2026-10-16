Mafija stezala obruč oko Tošeta Proeskog? Sva pitanja o smrti pjevača na koja niko nikada nije dao odgovore

Zoran Božinovski tvrdi da oko smrti Tošeta Proeskog postoje brojne nelogičnosti, od pitanja gdje su kamion i vozač do toga zašto nije rađena obdukcija.

Izvor: printscreen Youtube

Prije tačno 19 godina, tog kobnog 16. oktobra 2007. godine, Toše Proeski tragično je izgubio život u saobraćajnoj nesreći na autoputu u Hrvatskoj.

Imao je samo 26 godina kada je cijeli Balkan zavio u crno, ostavljajući za sobom neizbrisiv trag u muzičkoj industriji.

Ipak, ono što je predstavljeno javnosti nije jedina verzija ove tragedije. Najpoznatiji makedonski istraživački novinar Zoran Božinovski iznosio je drugačije tvrdnje i govorio o dokazima za koje je smatrao da bacaju novo svjetlo na okolnosti pjevačeve smrti. Prvi put nakon 16 godina od tragedije odlučio je javno da govori o svojim saznanjima i iznese tvrdnje kojima je raspolagao.

U razgovoru za Kurir prije tri godine, Božinovski je govorio o navodnoj mreži mafije koja se, prema njegovim tvrdnjama, vremenom stezala oko legendarnog pjevača. Kao osobe koje je dovodio u vezu sa tim okolnostima, pred kamerama Kurira pomenuo je Tošetovu menadžerku Ljiljanu Petrović i producenta Lastu Nikolovskog.

Gdje je kamion koji je udario u automobil u kojem se nalazio Toše Proeski? Gdje je vozač kamiona, koji je dao jednu izjavu, a zatim nestao i, prema navodima novinara, nikada nije napustio Hrvatsku? Zašto nije urađena obdukcija? To su samo neka od pitanja na koja, kako je tvrdio makedonski novinar, javnost nikada nije dobila odgovore.

"Vozač kamiona ne postoji"

„U Srbiji živi jedna časna žena, koja je vječna Tošetova obožavateljka i koja je još prije mene istraživala Ljiljanu Petrović. Godinama smo nas dvoje istraživali i pokušavali da pronađemo vozača kamiona Slavišu Kuzmanovića. Tražili smo ga i pod zemljom i pod kamenom, ali takva osoba ne postoji. Kamion je pripadao nekoj neimenovanoj italijanskoj firmi. Zamislite, hrvatska saobraćajna policija pušta Slavišu Kuzmanovića i želi mu srećan put, a u saobraćajnoj nesreći strada najpopularniji pjevač. Po zakonu, trebalo je da mu bude određen preventivni pritvor kako bi se zaštitio od javnosti i samog sebe, ali i da bi se utvrdilo da li je konzumirao alkohol i da li je kriv ili nije. Ovako ispada da su mu poželjeli srećan put. Tijelo je navodno odneseno u Novu Gradišku. Tamošnja bolnica nema odjeljenje patologije, pa, prema mojim tvrdnjama, obdukcija nije obavljena. Prema hrvatskim zakonima, tijelo se smješta u frižider dok ne dođe najbliži član porodice da ga identifikuje. Iz Makedonije je stigao helikopter koji je sletio na stadion, sa jedanaest članova posade, ali bez porodice“, govorio je novinar.

Mafija prala novac preko pjevača

Ekskluzivno za Kurir, Zoran je tada predstavio dokaze i dokumentaciju za mnoge od tvrdnji.

- Ljudi znaju da ja nemam granice i da pišem i objavljujem sve bez zadrške. Tako sam dobio i original dokument koji dajem vama ekskluzivno sa Budvanske rivijere, gde se vidi da je samo Ljiljana potpisala ugovor da Toše peva za Novu godinu, a to se nije desilo. Mnogi u Makedoniji nisu smjeli to da objave, te sam se obratio Hrvatskoj... - izjavio je Božinovski.

Pogledajte dokumentaciju:

Vidi opis Mafija stezala obruč oko Tošeta Proeskog? Sva pitanja o smrti pjevača na koja niko nikada nije dao odgovore Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Kurir Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Kurir Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Kurir Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Kurir Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Kurir Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Kurir Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Kurir Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Kurir Br. slika: 9 9 / 9 AD

Budvanska rivijera ugovor Ugovor koji je 22. septembra 2007. godine zaključen između „Budvanske rivijere“ i Ljiljane Petrović, menadžerke Tošeta Proeskog, odnosio se na dva nastupa popularnog pjevača u Budvi tokom novogodišnjih praznika. Prema ugovoru, prvi nastup bio je planiran za 31. decembar 2007, a drugi za 1. januar 2008. godine, na trgu ispred Starog grada. Kako je naveo Zoran Božinovski, u članu 9. ugovora precizirano je da je organizator, odnosno „Budvanska rivijera“, unaprijed isplatio cjelokupan honorar u iznosu od 45.000 eura. Prema njegovim navodima, novac je uplaćen na račun Ljiljane Petrović pet dana nakon potpisivanja ugovora. Ugovor su parafirali Vule Tomašević u ime organizatora i Ljiljana Petrović u ime izvođača. Posebnu pažnju, prema Božinovskom, privlači činjenica da se ime Tošetove menadžerke pojavljuje i na mjestu predviđenom za potpis pokojnog pjevača, u svojstvu ovlašćenog lica. Ove okolnosti Božinovski je izdvojio kao dio svojih istraživanja o poslovnim odnosima i ugovornim obavezama koje su se odnosile na Tošeta Proeskog u periodu prije njegove smrti.

U odlomku iz izvještaja slovenačkih istražnih organa o sumnjama na pranje novca iz Kuvajta navodi se da je Direkcija 14. jula 2006. godine primila dopis Jedinice za finansijsko-obavještajni rad koji se odnosio na Ljiljanu Petrović, Todora Proeskog iz Skoplja, Lastu Nikolovskog, Acu Bibanovskog iz Kuvajta i pravno lice „Lilija Atelje“ iz Ljubljane.

Prema navodima iz dokumenta, ugovorom o zajmu, zaključenim 5. juna 2006. godine u Skoplju, Aco Bibanovski odobrio je firmi „Lilija Atelje“ iz Ljubljane zajam u iznosu od 200.000 američkih dolara. Kako se ističe, osnov ovog ugovora nije bio poznat, dok su sredstva prenesena sa privatnog računa Bibanovskog u kuvajtskoj Burgan banci.

U dokumentu se takođe navodi da je 5. maja 2006. godine sa računa kuvajtske firme „Ekolog“, preko iste banke, na račun preduzeća „Lilija Atelje“ u Ljubljani uplaćeno dodatnih 50.000 eura.

Kao osnivačica firme „Lilija Atelje“ navedena je Ljiljana Petrović, dok se Todor Proeski pominje kao njen upravitelj. Prema istom izvještaju, Lasto Nikolovski je 14. aprila 2006. godine postao vlasnik 49 odsto udjela u ovom preduzeću.

Zbog navedenih transakcija, Direkcija je zatražila dodatne informacije od svih banaka u Republici Makedoniji kako bi provjerila da li postoje nerezidentni računi pravnog lica „Lilija Atelje“ DOO Ljubljana.

"Toše masakriran, oni neogrebani"

Jedna od sumnji na koje je, prema sopstvenim tvrdnjama, ukazivao Božinovski odnosila se na zakonsku proceduru nakon saobraćajne nesreće u kojoj je stradao Toše Proeski.

„Po zakonu, tijelo se smješta u frižider dok ne dođe najbliži član porodice da ga prepozna i identifikuje, a za to je potrebno oko sedam dana. Obdukcija nije rađena. Gdje su fotografije sa mjesta nesreće? Ko je obavio uviđaj? Ne postoji zapisnik o saobraćajnoj nesreći... Kako se dogodilo da Ljiljana Petrović i Đorđe Đorđevski nijesu imali ni ogrebotinu? Toše je bio masakriran, a za nekoliko sati su ga smjestili u limeni, pa u drveni sanduk, dok njima nije bilo ništa? Đorđevski je nosio kragnu jer je udarao glavom o zid kada je saznao da je Toše poginuo. Kao da ga je nosio na savjesti“, izjavio je novinar za Kurir.

Božinovski je ovim navodima iznio svoja pitanja i sumnje u vezi sa okolnostima tragedije. Riječ je o njegovim tvrdnjama iznesenim u medijima, koje same po sebi ne predstavljaju potvrdu da je u zvaničnoj istrazi bilo nepravilnosti.

(izvor Kurir / prenosi MONDO)