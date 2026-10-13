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Marko Jarić upoznao ćerke s novom djevojkom: Od jedne starija samo 10 godina, a svi je porede s Adrijanom Limom

Marko Jarić upoznao ćerke s novom djevojkom: Od jedne starija samo 10 godina, a svi je porede s Adrijanom Limom

Autor Dragana Tomašević
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Marko Jarić rijetko eksponira svoj privatni život na mrežama, ali je zbog njih tri napravio presjedan

Marko Jarić odlepio za novom devojkom: Voli je više od Lime? Izvor: instagram/isabellacassone

Proslavljeni srpski košarkaš Marko Jarić, već neko vrijeme uživa u vezi sa Izabelom Kasone, koja je 21 godinu mlađa od njega.

Iako rijetko eksponira svoj privatni život na mrežama, Jarić je sada pokazao da je lijepa Izabela (27) provela lijepo veče u restoranu sa njegovim naslednicama.

Marko je je ćerke Valentinu (17) i Sijenu (14) dobio u braku sa svjetski poznatom brazilskom manekenkom Adrijanom Limom, koja se prije tri godine ponovo ostvarila u ulozi majke i na svjiet donijela dječaka Sijana sa filmskim producentom Adreom Lemersom.

Nasmijane djevojčice, od kojih je starija 10 godina mlađa od očeve partnerke, uživale su u prijatnoj atmosferi za bogatom trpezom, dok je u pozadini objave išao poznati hit Igija Popa "The Passenger".

Pogledajte:

Izvor: Instagram printscreen / marko_jaric10

Slika s jahte kao potvrda

Jarić je u javnosti prvi put zvanično pokazao Izabelu u februaru 2026. godine kada je objavio njihovu zajedničku fotografiju sa luksuzne jahte, a par od tada redovno putuje i uživa u vezi.

Izvor: instagram/isabellacassone

 Pogledajte i ove slike zgodne Izabele koju zbog lijepog lica i vitke linije porede sa njegovom bivšom suprugom,manekenkom Adrijanom Limom:

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Tagovi

Marko Jarić djevojka

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