Marko Jarić pokazao novu djevojku: Prije 15 godina pravio svadbu s Adrijanom Limom

Bivši košarkaš i suprug Adrijane Lime, na Dan zaljubljenih objavio sliku sa zgodnom djevojkom.

Izvor: MN Press

Bivši srpski košarkaš Marko Jarić je prije 15 godina, na Dan zaljubljenih, oženio zgodnu manekenku Adrijanu Limu, s kojom je dobio dvije ćerke. Brak nije potrajao, ali je pratiocima na društvenim mrežama bilo i više nego interesantno što je na današnji dan objavio sliku nove djevojke.

Jarić je na Instagram storiju podijelio fotografiju sa luksuzne jahte, a u prvom planu našla se atraktivna brineta koja mu sjedi u krilu dok se zagrljeni smiju i razmjenjuju nježnosti.

Pogledajte kako izgleda:

Izvor: Instagram/marko_jaric10

Iako Marko nije otkrivao previše detalja o svojoj izabranici, fotografija je bila dovoljna da pokrene nagađanja o vezi.

Vjenčanje sa Limom

Marko Jarić i Adrijana Lima su rekli "da" 14. februara 2009. godine u Džekson Holu u američkoj državi Vajoming.

Prije njihovog vjenčanja, Adrijana je izjavila da nije mogla da zamisli sebe u braku ili s djecom, ne zbog nedostatka želje, već zato što je vjerovala da je teško pronaći pravu osobu. Tada su mediji naširoko pisali da se lijepa manekenka čuvala za brak, kao i da je Lima dugo željela da postane sveštenica, te da je i na snimanja nosila bibliju i maštala da svoj život posveti Bogu.

No, ako u ovim pričama i ima istine, čini se da je sve to postalo prošlost nakon što je u njen život ušao Jarić a i ljubav prema modelingu je bila jača, te su je često ovde zvali "popadijom u pokušaju".

"Htjeli smo da imamo veliko vjenčanje sa mojom porodicom iz Srbije i njenom porodicom iz Brazila, ali smo shvatili da ne želimo da pravimo svadbu za druge ljude, samo da bismo se pokazali. Shvatilo smo da je vjenčanje stvarno privatna stvar i da se pravi da bi nas usrećilo", rekao je Marko Jarić za People.