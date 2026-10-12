Paf Dedi hitno prebačen u zatvorsku bolnicu: Isplivale prve informacije o njegovom stanju

Paf Dedi hitno prebačen u bolnicu zbog povrede glave, saznaje portal TMZ. Njegovo zdravstveno stanje nije opasno po život.

Izvor: printscreen Youtube

Paf Dedi je u subotu rano ujutru hitno prebačen iz federalnog zatvora zbog zdravstvenog problema, saznaje portal TMZ.

Izvori iz zatvora u Nju Džerziju navode da je muzičar napustio zatvorski kompleks kako bi mu bila ukazana ljekarska pomoć zbog povrede glave. Pretpostavlja se da je prevezen u najbližu bolnicu, iako to još uvijek nije zvanično potvrđeno.

Kola hitne pomoći napustila su zatvor oko jedan sat iza ponoći, ali povreda očigledno nije bila opasna po život. Izvori tvrde da je bio u svesnom stanju i da je normalno razgovarao kada je pre izlaska sunca vraćen nazad u zatvor.

Za sada nije poznato kako je tačno zadobio povredu glave.

Inače, Paf Dedi ima veoma burne nedelje iza rešetaka. Nedavno je prebačen u odvojenu jedinicu nakon tvrdnji da u zatvoru uživa ogromne privilegije, poput masaža, alkohola i mobilnog telefona sa eksplicitnim fotografijama, a u julu je učestvovao i u tuči sa drugim zatvorenikom.

Datum njegovog izlaska na slobodu u međuvremenu je pomjeren za nekoliko nedelja, pa je sa januara 2028. godine izlazak planiran za mart iste godine.