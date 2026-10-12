"Bila je agresivna, morala je da ode": Pjevač o prekidu saradnje sa Ksenijom Pajčin, otkrio nepoznate detalje

Husein Alijević Husa se prisjetio svoje nekadašnje koleginice Ksenije Pajčin, ističući njenu posebnost i energiju tokom zajedničkih trenutaka.

Izvor: Youtube printscreen/ Xenia Pajčin

Husein Alijević Husa, frontmen benda "Beat street" pričao je o svojoj nekadašnjoj koleginici iz benda, pokojnoj Kseniji Pajčin. On je istakao da je Ksenija uvijek bila drugačija, posebna, prelijepa, puna energije, ali ne uvijek pozitivne energije.

"Pa, mislim, u tom periodu, Ksenija je zaista bila mlada i veoma, onako, energična. I atraktivna, i onda se tu oko nje dešavalo nešto, tako da... Eto, nažalost, ona mi je prva pala na pamet. Ona je isto bila i agresivna i jako energična i jako dobar i viralan plesač za to vrijeme", rekao je Husa.

"Svi smo vidjeli da je ona na prvom mjestu jedna prelijepa djevojčica, da je jako energična i probojna, u krajnjem slučaju. Prelijepa je bila. Mislim, ta ljepota koja ne ostavlja nikog ravnodušnim. Znači, gdje god bi se mi pojavili, ostavljala bi utisak, mislim, svakako."

On je istakao da su imali mnogo zajedničkih tinejdžerskih trenutaka.

"Imali smo lepih tinejdžerskih momenata zajedno. Imali smo i teških tinejdžerskih momenata zajedno. Ona je bila previše energična i ta energija nije bila isključivo pozitivna, nego je išla u dva smjera. Ali kad god čujem njeno ime, prvo je da osjetim veliku žal zbog toga šta se desilo", naveo je Husa.

Osvrnuo se i na okolnosti njenog odlaska iz Beat Streeta, objašnjavajući da je postojao konflikt koji je tada, kako kaže, mogao da bude riješen jedino napuštanjem grupe.

"To je bio jedan konflikt koji je u tom momentu mogao da se riješi samo tako da napuštanjem grupe. Tu je više djevojaka napustilo grupu, nije ona bila sama. Sad se ja ne sjećam ko je sve tu bio, odavno je bilo", rekao je Husa.

Izvor: Pink.rs / MONDO