Dragana Mirković snimila najskuplji spot u bivšoj Jugi: Otkriveno ko je bio čuveni tigar na nastupima (Video)

Husein Alijević Husa otkrio je anegdote iz svoje karijere sa Dragana Mirković i nezaboravne trenutke sa turneja devedesetih.

Izvor: Youtube printscreen/dakky 84

Husein Alijević Husa, poznatiji kao Husa Beat Street, na početku svoje karijere nastupao je sa najvećom muzičkom zvijezdom Draganom Mirković, a za potrebe scenografije je pre 30 godina glumio i tigra koji izlazi na scenu dok pjevačica pjeva pjesmu "Za mene si ti".

Husa je jednom prilikom govorio kako je izgledao početak njegove karijere devedesetih.

"Putovali smo dosta, dosta smo radili. Finansije nam nisu ni bile potrebne, ali moralo je to da ispliva i da se vidi. Radili smo zajedno sa Draganom Mirković devedesetih, na tim turnejama je bilo mnogo anegdota. Na turnejama Dragana Mirković kada se pjeva pjesma ‘Za mene si ti’ na binu izađe jedan tigar, ja sam bio taj tigar, imao sam kostim od jambolije i tu je bilo mnogo vruće, nekada sam bio na ivici da padnem u nesvijest", govorio je Husa za Blic.

Dragana Mirkovic - 1994 - Za Mene Si Ti (Official Video Clip) / BETA Izvor: YouTube

"Pao sam ispred ograde"

"U Parizu me je publika ponijela pa sam skočio u vis na publiku, međutim, publika je bila daleko, a bina je bila visoka i pao sam dolje ispred ograde, ljudi u prvim redovima me gledaju", ispričao je Husa, te se dotakao i zabrane nastupa u vrijeme demonstracija.

"Nastupe smo otkazivali više puta. Koncerte smo otkazivali više puta, to nam je bila velika želja, desio bi se on 1997. ali baš tada su bile velike demonstracije, pa se koncert nije ni desio. Ali razmišljam da je sledeće godine 30 godina od pojavljivanja grupe Beat Street i tog izlaska prvog albuma s obzirom kakav je trend koncerata u MTS Dvorana, ne bi bilo loše da se taj koncert i desi."

Najskuplji spot

Dragana Mirković 1994. godine snimila je nesvakidašnji spot i ispisala istoriju jer je t bilo prvo vizuelno rešenje sa animacijom. Snimanje je koštalo je čak 90.000 njemačkih maraka i to je bilo nešto što još Jugoslavija nije vidjela.

"Rađenje spota kompjuterom postoji već dvije do tri godine u Americi, ono što gledamo već par godina na MTV i vidimo da je kompjuter dosta zastupljen u tim spotovima i to je nešto što sam ja, naravno, kao svaki čovjek koji se bavi poslom koji voli, željela da i ja tako nešto imam. Da uradimo nešto drugačije, novije, da mi, u Jugoslaviji možemo da kažemo da imamo neki kompjuterski spot", rekla je Dragana pri premijernom emitovanju ovog spota na televiziji, osvrnuvši se malo i na samo snimanje spota.

"Inače, raditi jedan kompjuterski spot stvarno nije jednostavno, posebno ovaj koji ćemo vidjeti. To je rađeno trodimenzionalno, animacija je u pitanju i, bukvalno, snimanje tog spota je na prostoru gdje je samo plavo platno iza mene, nema ničega što ćemo vidjeti u spotu, osim mene, a u spotu ćemo vidjeti i taj grad i tog lika MC Tigera", dodala je.

Vidi opis Dragana Mirković snimila najskuplji spot u bivšoj Jugi: Otkriveno ko je bio čuveni tigar na nastupima (Video) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 1 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 2 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 3 / 13 AD Izvor: Mondo/Steafn Stojanović Br. slika: 13 4 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 5 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 6 / 13 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 7 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 8 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 9 / 13 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 10 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 11 / 13 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 12 / 13 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 13 13 / 13

"Svima nam je mnogo pomogla"

Jedan od najpoznatijih densera devedesetih Dača Dak na estradu je kročio zahvaljujući Dragani Mirković. On je bio u plesačkoj grupi zajedno sa Đoletom Đoganijem, Gagijem Đoganijem, Bakijem Bi Frijem kada im je muzička zvezda dala šansu i povela na turneju.

"Imam sliku s prve turneje, bili smo klinci. Imali smo sreću da radimo s njom jer je voljela ples. Dosta nam je to pomoglo i kao grupi i kao pojedincima koji su se bavili plesom. Zahvaljujući njoj smo dobili medijsku pažnju i sve ostalo što je išlo uz to. Bio sam u toj početnoj postavi, kada su bili i Đogani, Gagi, Baki B3, Sani Trik FX. Dragana nam je dala prostor da se pokažemo. Ona nam je otvorila vrata da nešto što je andergraund uđe u mejnstrim. Svima nama koji smo se bavili plesom je pomogla. Za sve nas je ta saradnja bila izuzetno bitna."

Izvor: Kurir / MONDO