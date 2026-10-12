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"Ćuti i nemoj da cmizdriš": Ljuba Bandović pričao o novoj seriji, pa opsovao pred novinarima (Video)

"Ćuti i nemoj da cmizdriš": Ljuba Bandović pričao o novoj seriji, pa opsovao pred novinarima (Video)

Autori Dragana Tomašević Autori Marina Cvetković
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Ljubomira Bandovića smo sreli na snimanju nove serije "Grad bola", koja prati priču o odrastanju na margini društva, kada nam je otkrio koji savjet bi dao "malom Ljubi", a potom opsovao.

Ljuba Bandović pričao o novoj seriji Izvor: MONDO/Marina Cvetković

U Beogradu je počelo snimanje serije "Grad bola", nastala po istoimenoj knjizi Metija Kamberija, u kojoj, između ostalih, igraju Slaviša Čurović i Ljubomir Bandović.

Priča prati Amiragu, romskog dečaka iz Niša, koji nakon gubitka porodice završava u surovom beogradskom domu za nezbrinutu djecu. Kada se, kao odrastao, vrati u nišku mahalu, suočava se sa potisnutim istinama i traži odgovor na pitanje gdje zaista pripada.

MONDO je imao priliku da porazgovara sa glumcima, a od Ljubomira Bandovića sazna i koja je njegova uloga, ali i koliko je teško kada djeca ispaštaju zbog odluka odraslih.

"Ja igram vaspitača. On je strog, ovde je dugo i dobija koleginicu koja je mlada i puna entuzijazma. on je čovjek koji je naučio da toj djeci mora da se pruži ruka ali da će ta ruka biti ujedena u jednom momentu", rekao je Ljubomir Bandović pa dodao:

"Serija je intenzivna, rad sa ovom djecom... Nemamo mi pojma, ja od njih učim. Oni ne znaju za tehnologiju izrade uloge, nego su jednostavno organski. Mi njima malo discipline oni nama malo istine".

"Djeca ispaštaju zbog odluka odraslih"

Glumac kaže da emocije sa snimanja ne nosi kući.

"Emociju donosim od kuće. Ovdje mi treba emocija. Mi koji živimo udoban život, mi nemamo kapacitet da pojmimo ove sudbine", rekao je Bandović, a potom na pitanje koliko djeca ispaštaju zbog odluka odraslih rekao:

Izvor: MONDO/Marina Cvetković

"Samo djeca ispaštaju zbog odluka odraslih. Odrasli su glupi i imaju ego, djeca ispaštaju, i u porodicama i napuštena djeca, oni ispaštaju".

Na kraju je rekao i koji bi savjet dao mlađem sebi da može:

"Ma ćuti, bre i nemoj da te vide da cmizdriš. Ništa ku**enje, samo činjenice i nema tužakanja".

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Ljuba Bandović surovo iskren o snimanju serije Grad bola
Izvor: MONDO/Marina Cvetković
Izvor: MONDO/Marina Cvetković

Tagovi

ljubomir bandović serija

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