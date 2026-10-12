Suprug poznate influenserke sletio u provaliju: Biznismen koji je držao restorane po Beogradu tragično završio

Klaus Rader je bio jedan od osnivača popularnih restoranskih lanaca u srpskoj prijestonici.

Izvor: Instagram/vikyrader

Njemački preduzetnik Klaus Rader, suprug poznate modne influenserke i dizajnerke Viki Rader, poginuo je u petak, 9. oktobra, u saobraćajnoj nesreći tokom automobilskog relija na Majorci u 63 godini.

Rader je bio jedan od osnivača popularnih restoranskih lanaca "L'Osteria" i "Vapiano", a iza sebe je ostavio suprugu i njihovo četvoro djece, prenose njemački mediji.

Vijest o njegovoj smrti posebno je potresna jer su Klaus i Viki krajem juna ove godine na istom ostrvu priredili raskošno svadbeno slavlje,kojim su obilježili 16 godina zajedničkog života.

Poginuo tokom automobilskog relija

Prema pisanju njemačkih medija, Rader je učestvovao u automobilskom reliju 550 Challenge Mallorca. Upravljajući Porscheom 911 GT3 RS, na planinskom putu između mjesta Polensa i Luc iz zasad neutvrđenih razloga sletio je s puta i završio u provaliji.

Preduzetnik je preminuo na mjestu nesreće, dok je njegova suvozačica, 39-godišnja Kristina Etel, preživjela s teškim povredama. Španske vlasti istražuju okolnosti nesreće. Smrt suosnivača potvrdila je i kompanija L'Osteria, koja se od njega oprostila emotivnom objavom, istakavši njegovu energiju, strast i preduzetnički duh.

Supruga se oglasila

Nakon tragedije javno se oglasila i njegova supruga, modna influenserka Viki Rader. Na Instagramu je zahvalila svima koji su joj poslali poruke podrške i zamolila javnost da poštuje privatnost njene porodice.

"Kao što su mnogi od vas možda pročitali u vijestima, moj život se prošlog petka zauvijek promijenio", poručila je i dodala kako je zahvalna na svakoj poruci, lijepoj riječi i gestu podrške u izuzetno bolnom periodu, ali da njoj i djeci sada najviše trebaju mir i prostor za tugovanje.

Od supruga se oprostila riječima: "Počivaj u miru, ljubavi mog života."

Ko je Viki Rader?

Viki Rader, pravog imena Viktorija Rader, poznata je modna influenserka, dizajnerka i preduzetnica ukrajinskog porijekla, koju na Instagramu prati više od 630 hiljada ljudi. Rođena je u Ukrajini, a modnu karijeru započela je sa samo 17 godina, nakon uspjeha na takmičenju ljepote.

Tokom godina izgradila je karijeru u modnoj industriji, radeći kao model, kreativna direktorka i savjetnica, a popularnost je stekla i na društvenim mrežama, gdje dijeli svoje modne kombinacije, putovanja i trenutke iz svakodnevnog života.

Godine 2020. pokrenula je modni brend Viky Rader Studio. Osim o modi, u intervjuima je govorila i o majčinstvu i izazovima usklađivanja porodičnog života s karijerom. S Klausom je dobila četvoro djece.

Upoznali su se prije 16 godina, a ovog ljeta ponovo slavili vjenčanje.

Njihova ljubavna priča započela je pre otprilike 16 godina. Prema pisanju BILD-a, upoznali su se preko zajedničke prijateljice u poznatom minhenskom lokalu Hugo's, a nakon samo pet mjeseci veze vjenčali su se na građanskoj ceremoniji 2010. godine.

Nakon svadbenog slavlja na Majorci, par je u avgustu posjetio i Hrvatsku. Uživali su u Dubrovniku i na Hvaru, a fotografije s putovanja Viki je podelila na Instagramu.

Iako su već godinama bili u braku, tek su ovog ljeta odlučili da organizuju veliko svadbeno slavlje. Dana 26. juna okupili su porodicu i prijatelje na raskošnoj ceremoniji u istorijskom kompleksu Alcázar de Artà na Majorci.

Viki je tada na Instagramu dijelila fotografije romantičnog slavlja i napisala da su o takvom trenutku sanjali 16 godina, ali da joj i dalje nedostaju reči kojima bi opisala osjećanja. Samo nešto više od tri mjeseca nakon proslave Klaus je poginuo upravo na Majorci.

Ko je bio Klaus Rader?

Klaus Rader bio je poznati njemački preduzetnik i jedno od imena zaslužnih za razvoj popularnih evropskih restoranskih lanaca. Još 1988. godine, sa samo 25 godina, postao je najmlađi korisnik franšize McDonald'sa u Nemačkoj, a tokom godina vodio je šest restorana tog lanca.

Zajedno s poslovnim partnerom Fridemanom Findajsom 1999. godine u Nirnbergu je pokrenuo L'Osteriju. Posao koji je započeo s jednim italijanskim restoranom postupno je prerastao u međunarodni lanac poznat po velikim picama, tjestenini i opuštenoj atmosferi.

Rader je učestvovao i u osnivanju lanca Vapiano, koji je prvi restoran otvorio 2002. godine u Hamburgu, a posle se proširio na brojne zemlje. Vapiano posluje i u Srbiji.

Osim gastronomije, velika strast bili su mu automobili i trke. Učestvovao je na automobilističkim događanjima i vozio na poznatim evropskim trkaćim stazama. Upravo je tokom jedne takve automobilističke manifestacije na Majorci izgubio život.

(Index.hr/MONDO)