Pjesnik Drago Kuđić tvrdio je da su njegovi stihovi poslužili kao osnova za baladu "Sve će to mila moja".

Izvor: Promo/Eva Dukić

Jednu od najpoznatijih balada Bijelog dugmeta gotovo svi znaju, ali malo ko zna priču o čovjeku koji je tvrdio da se njen najpoznatiji stih pojavio u njegovoj poeziji mnogo pre nego što ga je Goran Bregović pretočio u hit.

Riječ je o pjesniku iz Semberije Dragu Kuđiću (1931–2003), boemu čiji je život danas gotovo potpuno pao u zaborav. Njegovo ime se, međutim, ponovo pojavljuje svaki put kada se povede priča o pjesmi "Sve će to mila moja", jednoj od najpoznatijih balada Bijelog dugmeta.

Kuđić je bio pjesnik i novinar, ali i čovek kafane, a njegovi prijatelji pamtili su ga kao povučenog, zamišljenog boema. Okupljao se sa svojom ekipom u brčanskim kafanama, među kojima je bila i Istra, kasnije srušena, a upravo tamo je često govorio svoju pjesmu "Sve će to mila moja".

Bijelo Dugme - 1979 Sve ce to, mila moja, prekriti ruzmarin, snjegovi i sas Izvor: YouTube

I tu počinje priča zbog koje se njegovo ime vezuje za Bijelo dugme.

Kuđić je tvrdio da su njegovi stihovi iskorišćeni za čuvenu baladu. Kao posebno sporna pominjala se sličnost između njegove pjesme "Majevički nokturno" i pesme Bijelog dugmeta, dok se naslov "Sve će to mila moja" već pojavljivao u njegovoj poeziji. U kasnijim tekstovima o Kuđiću navodi se da je zbog toga ušao u sudski spor sa Goranom Bregovićem, odnosno Bijelim dugmetom.

Kuđićeva verzija bila je da je Bregović uzeo motive i stihove iz njegovih pjesama, spojio ih i napravio baladu koja će postati jedan od najvećih hitova benda. U njegovoj poeziji pojavljuje se i stih "Sve će to, mila moja, prekriti snjegovi bijeli“, dok je Bijelo dugme 1979. objavilo svoju čuvenu verziju "Sve će to mila moja prekriti ruzmarin, snjegovi i šaš".

Vidi opis Čuvena balada Bijelog dugmeta završila na sudu: Pjesnik tvrdio da su mu ukrali stihove, a evo šta je istina Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Promo/Eva Dukić Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Promo/Eva Dukić Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Promo/Eva Dukić Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Promo/Eva Dukić Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Promo/Eva Dukić Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Promo/Eva Dukić Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Promo/Eva Dukić Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Promo/Eva Dukić Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Promo/Eva Dukić Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Promo/Eva Dukić Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Promo/Eva Dukić Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Promo/Eva Dukić Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Promo/Eva Dukić Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Promo/Eva Dukić Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Promo/Eva Dukić Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Promo/Eva Dukić Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Promo/Eva Dukić Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Promo/Eva Dukić Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Promo/Eva Dukić Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Promo/Eva Dukić Br. slika: 20 20 / 20

Ali ono što ovu priču čini posebno zanimljivom jeste to što sud nije presudio u Kuđićevu korist.

Bregović je dobio spor, a Kuđić je, prema kasnijim zapisima o njegovom životu, do kraja života ostao uvjeren da mu je učinjena nepravda.

Tako je jedna od najpoznatijih balada jugoslovenskog roka dobila i svoju mnogo manje poznatu pozadinu: na jednoj strani bio je jedan od najvećih bendova tadašnje zemlje, a na drugoj gotovo zaboravljeni pjesnik iz Semberije koji je tvrdio da je njegov rad poslužio kao osnova za hit.

I nije teško razumjeti zašto je Kuđić smatrao da mu pripada dio priče.

Njegove pjesme "Sve će to mila moja" i "Majevički nokturno" sadržale su motive i stihove koji su kasnije povezivani sa Bregovićevom pjesmom. U tekstovima koji su se bavili Kuđićem navodi se i da je upravo zbog toga godinama pokušavao da dobije priznanje autorstva, ali bez uspjeha.

A njegov sopstveni život bio je daleko od života velikih rok zvijezda.

Kuđić je poslednje godine proveo siromašan, bolestan i usamljen. Prema zapisima o njegovom životu, komšije su ga pronašle mrtvog u stanu tek nakon više dana, a pretpostavlja se da je preminuo krajem januara 2003. godine. Sahranjen je na pravoslavnom groblju u Brčkom o trošku opštine.

Ironija cijele priče je gotovo filmska: dok je pjesma koju je smatrao svojom postajala evergrin i jedna od najprepoznatljivijih balada Bijelog dugmeta, njegovo ime je ostalo gotovo potpuno nepoznato široj publici.