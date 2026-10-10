Aca Kos se pojavio na prestoničkom događaju bez svog bliskog prijatelja Čedomira Jovanovića.

Izvor: Instagram printscreen / budikraken

Aca Kos pojavio se na jednom prestoničkom događaju u društvu atraktivne ljepotice, a kako se ovoga puta nije pojavio sa svojim nerazdvojnim prijateljem Čedomirom Jovanovićem, otkrio je gdje je bivši političar ostao, ali i detalje novog biznisa.

Aca je otkrio da je Čeda ostao kod kuće kako bi iskoristio svaki slobodan trenutak sa ćerkom Zorom, koja ove godine upisuje fakultet u Atini, nakon čega nastavlja školovanje u Londonu.

"Kaže: 'Ajde molim te uživaj, ja sam na večeri sa ćerkom.' Uvijek imamo konekciju, čak i kada nismo zajedno. Kod nas je uvijek provod. Čeda kada bi vrtio sve te narodne pjesme, on sve zna, uz mene je naučio novokomponovanu koju puštam ja. Njegova omiljena pjesma od Cece je 'Trula višnja'. Ne znam kome je posvetio tu pjesmu, ali voli čovjek tu pjesmu, a ja Cecu”, ispričao je Aca Kos.

"Sve je okej kada je Čeda sa mnom"

Aca se osvrnuo i na zdravstveno stanje bivšeg političara, istakavši da nema razloga za zabrinutost i da je sa Jovanovićem sve u najboljem redu.

"Čeda kada je sa mnom, onda je sve okej, ne morate da brinete. Možete da nas vidite kako šetamo kucu, idemo u prodavnicu, tako da je Čeda super. On nije povredio koljeno, imao je ranije neke akrobacije pa je učio iz prošlosti... Sve je pod nadzorom”", poručio je Kos.

Osim izlaska i druženja, Aca je obelodanio i da se pojavio u društvu prijateljice koja mu je ujedno i poslovna saradnica na novom projektu na kom radi zajedno sa Čedom.

Vidi opis "Čeda i ja imamo konekciju": Aca Kos otišao u provod sa atraktivnom plavušom, pa otkrio planove s političarem Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube printscreen / Razgovori sa Zlojutrom Br. slika: 4 1 / 4 Izvor: Youtube printscreen / Razgovori sa Zlojutrom Br. slika: 4 2 / 4 Izvor: Youtube printscreen / Razgovori sa Zlojutrom Br. slika: 4 3 / 4 AD Izvor: Youtube printscreen / Razgovori sa Zlojutrom Br. slika: 4 4 / 4

"Istina je, ali neću o tome da pričam previše dok se to ne desi. Pokrećemo sa ovom ljepoticom taj biznis, tako da radićemo na očuvanju naše ljepote, zdravlja... To će biti za sve ljude, da na vrijeme brinu o sebi. U našoj klinici će ljudi moći da brinu o svom zdravlju”, zaključio je Aca Kos.







(Blic,MONDO)