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"Nisam znala da je oženjen": Katarina Grujić progovorila o bivšem partneru i lažnim papirima za razvod

"Nisam znala da je oženjen": Katarina Grujić progovorila o bivšem partneru i lažnim papirima za razvod

Autor Ana Živančević
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Katarina Grujić otkrila je da je u prošlosti bila u vezi sa oženjenim muškarcem, što je saznala tek kasnije.

Katarina Grujić progovorila o bivšem partneru Izvor: Instagram / katarinagrujic.doll

Pjevačica Katarina Grujić godinama uživa u skladnom braku sa fudbalerom Markom Gobeljićem sa kojim je dobila ćerku Katju. Nedavno je iznenadila javnost priznanjem da je u prošlosti nesvjesno bila u vezi sa oženjenim muškarcem koji ju je obmanjivao.

Prije nego što je stala na ludi kamen i osnovala porodicu sa Gobeljićem, Katarina je javnosti predstavila nekoliko emotivnih partnera. Međutim, jedna situacija iz prošlosti ostavila joj je poseban gorak ukus, jer je tek naknadno saznala da je njen tadašnji dečko zauzet.

"Imala sam situaciju da sam bila sa jednim momkom u vezi i nisam znala da je oženjen, iako su to znali njegova najbolja drugarica i svi. On mi je govorio kako ima papire za razvod”, otkrila je pjevačica u jednoj emisiji.

Nakon ovog iskrenog priznanja uslijedilo je i pitanje voditelja da li je reč o poznatom fudbaleru koji je u medijima bio prepoznatljiv po brojnim afera, ali je Katarina odlučila da zataji i na to pitanje nije željela da da odgovor.

Ulaže u nekretnine sa suprugom

Danas su ti neprijatni trenuci daleko iza nje. Katarina i njen suprug Marko Gobeljić svili su porodični dom i žive u luksuznom stanu u popularnom beogradskom naselju.

Pored uspješnih karijera, bračni par je odlučio da novac pametno investira i pokrene privatni biznis. Pjevačica je uložila u nekretnine, pa već neko vrijeme zajedno sa suprugom uspješno izdaje dvije luksuzne kuće u Kolašinu u Crnoj Gori.

Izvor: Kurir/ MONDO

Tagovi

Katarina Grujić bivši dečko

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