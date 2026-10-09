"Prodat je stan, ništa ih više ne veže": Komšije iz Leskovca iskreno o Slobodi Mićalović i njenim sestrama

Sloboda Mićalović se prisjetila djetinjstva u Leskovcu, gdje je odrasla sa sestrama. Stan u kojem su živjele je prodat, ali uspomene ostaju.

Izvor: Blic/BalkanskomUlicom/ Youtube

Glumica Sloboda Mićalović dobar dio djetinjstva provela je u rodnom Leskovcu, odakle je krenula put Beograda i velike glumačke karijere. Iako su je za leskovac vezivale lijepe uspomene na djetinjstvo, stan u kome je sa sestrama odrasla, glumica je nakon smrti prodala.

"Lijepa, pametna i zgodna, ponosni smo na nju"

Mještani Leskovca sa ponosom su govorili o porodici Mićalović, a starije generacije dobro pamte vrijeme kada su živjeli u ovom kraju.

"Kako je pamtim? Lijepa, pametna, zgodna, ponosni smo kako da ne", rekao je jedan komšija.

Prvi komšija porodice Mićalović, gospodin Cobi, čija je ćerka pohađala Osnovnu školu “Vasa Pelagić” zajedno sa Slobodom Mićalović, prisjetio se detalja iz glumicinog odrastanja i pokazao stan u kom je živjela:

"Sloboda Boba Mićalović, ona je živjela u ovom ulazu. Inače je rođena sa mojom ćerkom, bile su drugarice. Pa kako da ne. Drugo, ja sam njima radio u svim salonima gdje je majka radila. I ovde je držala majka frizerski salon, pa poslije u centru grada. Poslije Bobe se rodila Dragana...".

Komšija je potom pokazao na stan sa prepoznatljivom terasom:

"Otprilike ova crvena terasa što ima ovu cjevku koja je izbačena... E, tu je živjela ona i tu se rodila".

"U suštini je njihov život bio dobar. Oni su živjeli tu negde na četvrtom spratu. Tu, na drugu stranu prema… U jednosobnom stanu su živjeli. I mogu da vam kažem, stvarno izvanredno", ispričao je komšija tada pa dodao:

"Stan je prodat, više ih ništa ovdje ne veže"

Cobi objašnjava da članove porodice Mićalović danas rijetko viđaju u Leskovcu, dok u rodni kraj svraćaju uglavnom tokom ljeta:

"Rijetko ih ovdje nađemo, zato što ih više i ništa ne veže, prodat je stan, a u selu Petrovac prema Bojniku, tu im je vikendica, tu im je letnjikovac i preko ljeta često dolaze, najviše Dragana".

Gubitak oca, poznatog glumca Dragana Mićalovića koji je preminuo 5. juna 2017. godine, izuzetno je teško pao čitavoj porodici:

"Veoma teško su podnijele gubitak oca, pogotovu Boba i ova starija, Mirjana. Draganu, već, ona je mlađa, nju, maltene nisam ni vidio, jednom ili dva puta. Ona je gore porasla i tako, ali su izvanredna djeca, što kažu ljudi, poželio bih svakome da imaju takvu djecu".

Vidi opis "Prodat je stan, ništa ih više ne veže": Komšije iz Leskovca iskreno o Slobodi Mićalović i njenim sestrama Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Blic/BalkanskomUlicom/ Youtube Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Blic/BalkanskomUlicom/ Youtube Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Blic/BalkanskomUlicom/ Youtube Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Blic/BalkanskomUlicom/ Youtube Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Blic/BalkanskomUlicom/ Youtube Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Blic/BalkanskomUlicom/ Youtube Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Blic/BalkanskomUlicom/ Youtube Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Blic/BalkanskomUlicom/ Youtube Br. slika: 8 8 / 8

Izvor: Blic/ MONDO