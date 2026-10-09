Bivši je optužio da je davila njihovog sina, sad se oglasila ćerka Hale Beri: "Umije da bude stroga"

Ćerka Hale Beri se oglasila nakon što je glumica izgubila zajedničko starateljstvo nad sinom usred uznemirujućih optužbi za nasilje.

Izvor: Instagram/printscreen/halleberry

Nala Obri, ćerka Hale Beri, jasno je stavila do znanja na čijoj je strani u ogorčenom sporu svoje majke sa bivšim suprugom Olivijeom Martinezom. Martinez je nedavno, 1. oktobra, dobio privremenu zabranu prilaska protiv Berijeve, nakon što je tvrdio da je šezdesetgodišnja glumica nasilno napala njihovog 12-ogodišnjeg sina Masea.

Dok se glumica bori protiv ovih optužbi, njena 18-ogodišnja ćerka govorila je o tome da li je njihova majka "stroga" i da li ju je ikada vidjela kako "udara šamarom" ili "davi" svog mlađeg brata.

Stala uz majku

Nala Obri, ćerka Hali Beri i njenog bivšeg partnera Gabrijela Obrija, čvrsto je stala uz majku nakon navoda o zlostavljanju Masea. U izjavi podnijetoj Višem sudu u Los Anđelesu, tinejdžerka je napisala da je većinu života provela živjeći sa Maseom i da nikada nije primijetila "bilo kakav oblik zlostavljanja" u roditeljskom ponašanju ove dobitnice Oskara.

Nala je rekla da je tokom odrastanja vrijeme provodila naizmjenično u domovima Berijeve i Obrija. To je značilo da je često boravila sa Maseom u kući Berijeve, sve dok se nedavno nije preselila iz Kalifornije u Masačusets zbog studija.

"Nikada nisam vidjela da moja mama udara, šamara, davi, grubo hvata ili na bilo koji način fizički zlostavlja Masea", rekla je Nala u svojoj izjavi.

"Nikada nisam vidjela da moja mama stavlja ruke oko Maseovog vrata, da ga hvata u zahvat davljenja, onemogućava mu disanje ili čini bilo šta što bi iole ličilo na optužbe iznijete protiv nje", dodala je tinejdžerka.

"Slavi naše uspehe i pruža nam podršku"

Nala je navela da je Berijeva prisustvovala Maseovim utakmicama, vozila ga na treninge i turnire, kao i da se zalagala za njegovo obrazovanje. Govoreći o svom odnosu sa Berijevom, Nala je opisala glumicu kao posvećenu majku koja je uvijek nalazila vremena za nju i stavljala na prvo mjesto stvari koje su bile važne njenoj djeci.

"Ona slavi naše uspjehe, pruža nam podršku tokom izazova i uvijek je tu kada nam je potrebna", napisala je ona na drugom mjestu u dokumentu. Studentkinja se osvrnula i na to da li doživljava Berijevu kao strogog roditelja.

"Moja mama je roditelj pun ljubavi i posvećenosti. Umije da bude stroga kada je to potrebno i očekuje od svoje djece da poštuju pravila i budu učtiva", napisala je. Istovremeno, Berijeva je takođe "topla, pruža podršku i duboko je uključena" u njihove živote.

"Nikada nisam primijetila ništa što bi ukazivalo na zlostavljanje u njenom načinu vaspitanja", dodala je.

Bivši uputio jezive optužbe na račun glumice

Nalina odlučna izjava uslijedila je nakon što je Maseov otac, Olivije Martinez, nedavno optužio glumicu da je bila nasilna prema dječaku tokom incidenta koji se dogodio 26. septembra.

"Uhvatila je Masea za vrat i počela da ga davi, vičući: 'Ko je sada dominantan?! Ko je dominantan?!'" naveo je on u svojoj prijavi.

Francuski glumac je čak optužio Berijevu da je govorila loše o njemu njihovom sinu i "prijetila da će ga deportovati u Francusku", čime je dječaku nanela "veliku emotivnu i mentalnu patnju".

Martinez je dalje optužio Berijevu da je iznosila "izjave sa rasnim konotacijama" i govorila Maseu da je njegov tata "bijeli gad koji pokušava da opljačka crnkinju" tražeći izdržavanje djeteta.

"Kako se osjećaš povodom toga kao crnac?" navodno je tada pitala dječaka. Martinez je tvrdio da incident od 26. septembra nije bio prvi put da je Berijeva imala nasilne ispade i iskaljivala bijes na njihovom sinu. Optužio ju je da je udarila "Masea u lice" tokom incidenta prije pet godina, kao i da je bacila "tanjir, zajedno sa nožem i viljuškom" na sina tokom Dana zahvalnosti prije deset godina.

Nala je oštro odbacila Martinezove tvrdnje, navodeći da Berijeva "nikada" nije rekla ništa negativno o Martinezu ili Obriju pred njima. "Mama nas je uvijek podsticala da održavamo odnose pune ljubavi sa našim očevima", napisala je ona u svojoj nedavnoj izjavi. Tinejdžerka je takođe istakla da nikada nije čula majku kako izgovara "komentare koji su rasno neosjetljivi ili obojeni rasnim predrasudama".

"Moja mama je mješovitog rasnog porijekla, ja sam mješovitog rasnog porijekla, a i Mejsio je mješovitog rasnog porijekla", rekla je ona.

Beri je nju i njenog brata tokom cijelog života učila da prihvate svoj identitet, cijene različitosti i "poštuju ljude svih porijekla", dodala je ona.

Osvrćući se na navode o nasilju, Nala je rekla da nikada nije vidjela majku kako fizički napada bilo koga. Ipak, pomenula je nasilnu tuču koju je Martinez imao sa njenim ocem 2012. godine.

"Sjećam se kako je Oliver pretukao mog oca na našem prilazu kući dok sam bila mala", napisala je. "Takođe, nikada nisam vidjela majku da baca bilo šta na bilo koga – ni nož, ni tanjir, niti bilo koji drugi predmet."

Nala je napomenula da je poslednji put razgovarala sa bratom 29. septembra, dok ga je Beri vozila u školu.

Razgovarale su preko spikerfona dok su pričale o njenim iskustvima sa fakulteta, a Nala se prisjetila da je njen brat zvučao "srećno zbog nje i da nije djelovao uznemireno ni zbog čega".

Nakon burnih optužbi iznetih poslednjih dana, Nala je rekla da želi da razgovara sa bratom i provjeri kako je.

"Želim da zna da ga volim", dodala je sestra. Nala je rekla da se uzdržavala od kontaktiranja Mejsija jer nije bila sigurna šta je dozvoljeno prema novom sudskom nalogu.

Evo kako izgleda novi partner glumice:

(Stil / MONDO)