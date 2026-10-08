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Mrežaste čarape i natapirana kosa, Viki i Desingerica raspametili sve: Zapjevala stari hit iz 90-ih, on odlijepio

Mrežaste čarape i natapirana kosa, Viki i Desingerica raspametili sve: Zapjevala stari hit iz 90-ih, on odlijepio

Autor Marina Cvetković
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Hit snimak Viki Miljković i Desingerice kruži mrežama.

Mrežaste čarape i natapirana kosa, Viki i Desingerica raspametili sve: Zapjevala stari hit iz 90-ih, Izvor: Instagram printscreen

Nedavno je trend 90-ih zapalio mreže, a Viki MIljković i Desingerica riješili su da ovaj "filter" prenesu i u realnost.

Viki i Dragomir Despić Desingerica privukli su veliku pažnju na snimanju emisije "Pinkove zvezde", kada su se pojavili u stilu devedesetih i pokazali da se odlično snalaze i u muzičkom žanru koji je nekada bio izuzetno popularan.

Pogledajte kako je to izgledalo:

"Koka-kola, marlboro, suzuki" 

Njih dvoje odlučili su da malo zagriju atmosferu pred početak snimanja, pa su zajedno zapjevali veliki hit Viki Miljković "Nikom nije ljepše nego nama".

Iza kulisa, neposredno pred snimanje nove emisije "Pinkove zvezde" vladala je pozitivna atmosfera, a članovi žirija riješili su da se zabave i zapjevaju u glas. Video-snimak brzo je prikupio sjajne reakcije publike, a njihovi stajlinzi u duhu 90-ih dali su snimku posebnu draž.

Ispod snimka koji je Viki podijelila na Instagramu nizali su se komentari: "Viki i Desingerica dobitna kombinacija", "Autfiti su pookidali", "Očekujemo duet u stilu 90-ih!"

Viki i reper su tokom žiriranja u takmičenju razvili poseban odnos, pogledajte još slika:

Tagovi

Viki Miljković Dragomir Despić Desingerica desingerica Dragomir Despić

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