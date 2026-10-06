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Anabeli naređeno strogo mirovanje: Imala rizičnu operaciju, a sada se pojavila u javnosti

Anabeli naređeno strogo mirovanje: Imala rizičnu operaciju, a sada se pojavila u javnosti

Autor Jovana Milićević
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Iako joj je doktor savjetovao da miruje i bude kod kuće, Anabela Atijas se pojavila u jednom beogradskom restoranu.

Anabeli naređeno strogo mirovanje Izvor: MONDO

Pjevačica Anabela Atijas operisana je nedavno, a sada se prvi put pojavila u javnosti i to sa tamnim naočarama. 

Ovo je njeno prvo pojavljivanje u jednom beogradskom restoranu nakon intervencije koju je imala, a zbog koje je morala da otkaže sve nastupe. Stigla je u uskim crnim helankama i širokoj majici, a lice su joj prikrivale naočare. 

Ušla je nasmijejana, i odmah se pozdravila sa društvom koje je bilo u restoranu. Sve vreme je provela u društvu plavuše u elegantnom prugastom odijelu i prijateljice u teksas izdanju.

Otkazala koncerte zbog operacije

Zbog operacije, Anabela je morala da otkaže koncerte.

Naime, Anabela Atijas pre tri nedelje podvrgla se operaciji očiju, tokom koje joj je urađena prva intervencija koja je podrazumijevala promjenu sočiva. Zbog procesa oporavka i kako bi spriječila rizik od infekcije, pjevačica već gotovo tri nedelje ne napušta svoj dom i maksimalno miruje.

Inače, operacija uklanjanja prirodnog očnog sočiva i ugradnje vještačkog sočiva spada među najčešće oftalmološke zahvate. Sam postupak uglavnom traje kratko, najčešće oko 10 do 20 minuta, a izvodi se u lokalnoj anesteziji, zbog čega pacijent tokom operacije ne bi trebalo da osjeća bol.

Hirurg kroz veoma mali otvor uklanja prirodno sočivo i na njegovo mesto postavlja veštačko, koje ostaje u oku. Iako se smatra rutinskom procedurom, kao i svaka operacija, nosi određene rizike, zbog čega je pre zahvata neophodan detaljan pregled i procjena oftalmologa. Oporavak je uglavnom brz, ali se vid može postepeno stabilizovati tokom narednih dana ili nedelja, u zavisnosti od vrste zahvata i individualnog stanja oka.

(Telegraf/MONDO)

Tagovi

anabela atijas operacija

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