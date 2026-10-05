Ovo je najobrazovaniji pjevač na domaćoj estradi: Završio 2 fakulteta, a zbog jedne stvari htjeli da ga izbace iz kuće

Adil Maksutović je jednom prilikom otkrio da je uporedo sa pjevanjem završavao dva fakulteta.

Izvor: Instagram printscreen/adilmaksutovic

Pevač Adil Maksutović je jedan od najtraženijih pjevača na estradi. Oženjen je ćerkom legendarnog pjevača Džeja Ramadanovskog, s kojom ima dva sina.

Kao i većina tinejdžera, Adil nije znao čime želi da se bavi u životu, a zbog hiperaktivnosti koju je u mladosti posjedovao, roditelji su morali da preduzmu drastične mjere.

"Davao sam časove matematike i tako zarađivao za džeparac. Kasnije sam roditeljima ispunio najveću želju i završio fakultet. Mada, moram priznati da nisam uvijek bio poslušan", rekao je Adil jednom prilikom.



"Bio sam nemiran, ali nikad nevaspitan. Bio sam pun energije, zbog čega su me roditelji upisivali na čak dva-tri sporta da bih taj višak energije izbacio iz sebe. Već sa četiri godine sam pokazao sklonost ka pjevanju, ali tek kasnije sam shvatio da time želim da se bavim i da se čovjek rodi sa željom da bude u centru pažnje. Tek kad sam dobio svoje dijete, shvatio sam da se čovjek rađa s talentom", ispričao je svojevremeno Adil Maskutović u emisiji "Iz profila".

Iako je bio vukovac u školi, već u četvrtoj godini gimnazije počeo je da pjeva po beogradskih klubovima, a zahvaljujući uticaju roditelja uspio da je završi čak dva fakulteta. Adil je prvo upisao Elektro-tehnički fakultet, ali ga je napustio. Završio je Kriminalističko-policijsku akademiju, a potom i Pravni fakultet, onda i master prava.

"Posle gimnazije sam upisao nešto na šta se mali broj ljudi odluči - elektrotehniku. Bio sam na budžetu. Međutim, nije me to zanimalo. Moji roditelji su htjeli da me izbace iz kuće kad sam im to rekao. Ali ja sam furao svoj fazon, pjevao sam, ali dio mene je bio neostvaren. Onda sam upisao Mašinski fakultet. Ali cvrc, i to ne ide. E, onda sam, da niko ne zna, upisao kriminalističku, pa prava, i to sam hvala bogu i završio"; ispričao je Adil Maksutović prije mnogo godina.

(Kurir,MONDO)