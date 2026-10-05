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20 godina mlađa od njega, a upoznali se na poslu: Srpski glumac se dva puta ženio, ovako izgleda njegova Tamara

20 godina mlađa od njega, a upoznali se na poslu: Srpski glumac se dva puta ženio, ovako izgleda njegova Tamara

Autor Dragana Tomašević
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Miki Manojlović je jednom prilikom otkrio kako je hvalio talentovanu umjetnicu, ne sluteći da će s njom provesti 3 decenije.

20 godina mlađa od njega, a upoznali se na poslu: Srpski glumac se dva puta ženio, ovako izgleda nje Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Miki Manojlović, jedan od najcjenjenijih srpskih glumaca, nikada nije volio mnogo da govori o privatnom životu. Iza njega je bezbroj nagrada i kultnih uloga, ali i zanimljiva ljubavna priča.

U prvom braku, sa koncert majstorom Iskrom Uzelac, dobio je ćerku Čarnu. Kasnije je, sasvim slučajno, upoznao i drugu suprugu. Tamaru Vučković.

Sreća traje više od tri decenije, a ljubav je krunisana sinom Ivanom. Čuveni glumac i dvije decenije mlađa Tamara sreli su se 1992. godine, dok je radio predstavu “Zločin i kazna”.

"Sjećam se da sam javno govorio o budućoj premijeri i rekao kako sam sreo veoma talentovanu mladu glumicu Tamaru Vučković. Ni sanjao nisam da će ona postati i ostati moja životna ljubav, da će poći sa mnom u inostranstvo, a još manje da ćemo dobiti sina", ispričao je Miki jednom prilikom za Story.

"Ona mi je najveća podrška u svim mojim profesionalnim izborima. Bez nje ni ja ne bih bio ovakav kakav jesam, bez nje bio bih ko zna gdje, utapajući se u ne znam koga i zapuštajući svoje korjene nimalo ne bih doprinosio drugim kulturama, kao ni one meni".

Ovako izgleda Tamara:

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Tagovi

Miki Manojlović supruga

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