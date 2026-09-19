Evo kako danas izgleda klinac iz filma "Otac na službenom putu": Igrao Malika, pokrenuo biznis i oženio Ruskinju

Naš legendarni film "Otac na službenom putu" brzo je osvojio srca publike i i danas je mnogima jedan od omiljenih.

Izvor: YouTube/screenshot/ALEN AVDIĆ

Posebnu pažnju u filmu "Otac na službenom putu" tada je privukao bucmasti dječak Malik kog je glumio Moreno de Bartoli.

On se tada našao rame uz rame sa Mikijem Manojlovićem i Mirjanom Karanović, te su zajedno odlično uspjeli da dočaraju probleme i tragedije jedne porodice iz pedesetih godina prošlog vijeka.

Davor Dujmović Otac na službenom putu Izvor: Youtube / perhancom

Odustao od glume pa se posvetio kuvanju

Ipak, iako je imao zapaženu ulogu, Debartoli se više nije bavio glumom i posvetio se potpuno drugačijem zanimanju.

Naime, on je danas šef kuhinje u jednom sarajevskom hotelu, a prije nekoliko godina postao je i zvanični ambasador za jugoistočnu Evropu svjetski poznatog brenda čokolade.

Evo kako on danas izgleda:

Izvor: YouTube/screenshot/ALEN AVDIĆ

Moreno je, inače, kulinarsku karijeru započeo 1998. godine u Izraelu. On je iskustvo sticao i u Velikoj Britaniji, a onda je otišao u Tel Aviv kao šef-kuvar za peciva i ketering.

Od 2009. godine je vlasnik ugostiteljske kompanije u Rijeci, a ima i diplomu "Le Cordon Bleu”" akademije u Londonu za majstora peciva.

Pogledajte još njegovih slika: