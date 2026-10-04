Milena Ćeranić, pJevačica iz Kragujevca, čuva svoj privatni život, a njena oronula kuća u rodnom mJestu svJedoči o prošlosti.
Milena Ćeranić rođena je u Kragujevcu, gdje je i odrasla, a potom se zbog posla i karijere preselila u Beograd. Milena je jedna od javnih ličnosti koja čuva svoj privatni život, pa osim onog što je sama pričala u javnosti, do ostalih informacija o njenom životu bilo je teško doći.
Domaći mediji posjetili su rodno mjesto pjevačice, a kada su došli do njene kuće zatekli su tužan prizor. Oronula kuća, ulazna vrata zakucana ekserima i krš i lom na sve strane, bilo je ono što se odmah moglo uočiti.
"Žao mi je zbog toga": MJeštani iz rodnog mJesta Milene Ćeranić sve otkrili, kuća u kojoj je živJela propala
Kako su mještani otkrili, tu odavno niko ne živi.
"Da vam kažem, oni su davno, davno tu živjeli, tu nema ničega. Kuća je skroz propala, a nekada je bilo toliko lijepo i sređeno. To je bilo sređeno, zagrađeno. To je kasnije, kad su se oni odselili odavde... Mnogo drugačije, ljepše je bilo. Ma, savršeno!", govorila je jedna mještanka, a onda su i ostali mještani govorili o pjevačici.
Baka Nataša je za Blic otkrila da se družila sa Mileninom majkom, kao i čime se bavio pjevačicin otac dok su živjeli u ovoj ulici:
"A tu je bila i komšinica, zapravo njena majka, i otac je njen, znam, dugo bio na brodu. Kumovi su odlični sa njima i sa te strane znam o njoj sve."
"Žao mi je zbog toga": MJeštani iz rodnog mJesta Milene Ćeranić sve otkrili, kuća u kojoj je živJela propala
Mještani su otkrili i kakvo sjećanje imaju na pjevačicu, ali i da su ponosni na njen uspjeh:
"Pa meni u najlepšem. Dobra su djeca, divna. A majku i oca poznajem, otac je išao sa mojim rođenim bratom u tehničku školu. Kako da nismo ponosni, odrasla je s nama. Bilo je dobro dijete, malo, fino, kulturno. Mene zna kao Vladu. Tu smo komšije, odrasla je sa mojom Aleksandrom zajedno."
Zanimalo nas je i gdje su se Milenini roditelji odselili nakon što su napustili ovu kuću i da li je pjevačica u dobrim odnosima sa njima, na šta nam je komšinica iz kraja objasnila:
"Jeste. Oni sad žive ovdje negdje na Bubnju. Bar su živjeli. Ona mnogo lijepo pjeva. Kad je bila u nekoj 'Farmi', najviše me nervirao onaj dečko."
Jedna žena je imala prilike i da je sretne:
"Vidjela sam je par puta kod frizera zajedničkog, super je. Super je, ona je toliko jedna djevojka divna, razgovorljiva, vesela, prirodna, a i stvarno pjeva i izgleda. Predivna je. Porodična je i cijeni te porodične vrijednosti i prije svega je dobar čovjek, a i dobar pjevač. Znam da voli ovaj grad, znam da nije zaboravila da je iz ovog grada."
milena ćeranić
"Žao mi je zbog toga": MJeštani iz rodnog mJesta Milene Ćeranić sve otkrili, kuća u kojoj je živJela propala
Jedna starija gospođa je za Blic govorila i o Mileninom učešću u rijalitiju.
"Mnogo je nepravde bilo onda prema njoj. Ja sam vidjela šta znači onda imati moć i taj Nemanja Stevanović. Ja sam ponekad mislila da l' će baš on u životu dobro da prođe jer tu ne može niko da me ubijedi da nije bila obostrana ljubav, ali dobro, on i njegova balerina. Svima želim sve, ali najveća bi mi bila želja da se uda i da se ostvari kao majka. A ona je jedna mlada djevojka i tada je tek bila još mlađa i sigurno sa nekim neiskustvom za takvu neku situaciju. Dobro, izgurala je ona to sve fino i ostala je tog svog duha takvog zdravog kakva je bila. Što je najvažnije da je dobro u duši. Znate šta, sve to, sva ta neka zamjeranja, sve te neke priče, pa to vam opet radi jedan mali broj ljudi. Mislim kao i u svakom poslu, bučnih u svemu. Eto, meni je žao zbog toga. Svako voli da produži, da ima sjutra dijete, da prirodni neki tok ide, ali ko zna ko određuje to. Obično kažemo: 'Nemaš sreće, nisi stao na lud kamen', ja u to ne vjerujem, svakome je zapisano."
Učiteljica je istakla i da je Milena voljela da se više igra s muškarcima nego sa djevojčicama.
Izvor: Kurir / MONDO