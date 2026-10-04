Milena Ćeranić, pJevačica iz Kragujevca, čuva svoj privatni život, a njena oronula kuća u rodnom mJestu svJedoči o prošlosti.

Izvor: MONDO/Matija Popović

Milena Ćeranić rođena je u Kragujevcu, gdje je i odrasla, a potom se zbog posla i karijere preselila u Beograd. Milena je jedna od javnih ličnosti koja čuva svoj privatni život, pa osim onog što je sama pričala u javnosti, do ostalih informacija o njenom životu bilo je teško doći.

Domaći mediji posjetili su rodno mjesto pjevačice, a kada su došli do njene kuće zatekli su tužan prizor. Oronula kuća, ulazna vrata zakucana ekserima i krš i lom na sve strane, bilo je ono što se odmah moglo uočiti.

Kako su mještani otkrili, tu odavno niko ne živi.

"Da vam kažem, oni su davno, davno tu živjeli, tu nema ničega. Kuća je skroz propala, a nekada je bilo toliko lijepo i sređeno. To je bilo sređeno, zagrađeno. To je kasnije, kad su se oni odselili odavde... Mnogo drugačije, ljepše je bilo. Ma, savršeno!", govorila je jedna mještanka, a onda su i ostali mještani govorili o pjevačici.

Baka Nataša je za Blic otkrila da se družila sa Mileninom majkom, kao i čime se bavio pjevačicin otac dok su živjeli u ovoj ulici:

"A tu je bila i komšinica, zapravo njena majka, i otac je njen, znam, dugo bio na brodu. Kumovi su odlični sa njima i sa te strane znam o njoj sve."

Vidi opis "Žao mi je zbog toga": MJeštani iz rodnog mJesta Milene Ćeranić sve otkrili, kuća u kojoj je živJela propala Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: PROMO Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: Instagram/CeranicMilena Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Instagram/CeranicMilena Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Instagram/CeranicMilena Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MONDO/U.Arsić Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MONDO/U.Arsić Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: Kurir TV screenshot Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: Instagram/ceranicmilena/screenshot Br. slika: 9 9 / 9 AD

Mještani su otkrili i kakvo sjećanje imaju na pjevačicu, ali i da su ponosni na njen uspjeh:

"Pa meni u najlepšem. Dobra su djeca, divna. A majku i oca poznajem, otac je išao sa mojim rođenim bratom u tehničku školu. Kako da nismo ponosni, odrasla je s nama. Bilo je dobro dijete, malo, fino, kulturno. Mene zna kao Vladu. Tu smo komšije, odrasla je sa mojom Aleksandrom zajedno."

Zanimalo nas je i gdje su se Milenini roditelji odselili nakon što su napustili ovu kuću i da li je pjevačica u dobrim odnosima sa njima, na šta nam je komšinica iz kraja objasnila:

"Jeste. Oni sad žive ovdje negdje na Bubnju. Bar su živjeli. Ona mnogo lijepo pjeva. Kad je bila u nekoj 'Farmi', najviše me nervirao onaj dečko."

Jedna žena je imala prilike i da je sretne:

"Vidjela sam je par puta kod frizera zajedničkog, super je. Super je, ona je toliko jedna djevojka divna, razgovorljiva, vesela, prirodna, a i stvarno pjeva i izgleda. Predivna je. Porodična je i cijeni te porodične vrijednosti i prije svega je dobar čovjek, a i dobar pjevač. Znam da voli ovaj grad, znam da nije zaboravila da je iz ovog grada."

milena ćeranić

Vidi opis "Žao mi je zbog toga": MJeštani iz rodnog mJesta Milene Ćeranić sve otkrili, kuća u kojoj je živJela propala Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram/CeranicMilena Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Instagram/CeranicMilena Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Instagram/CeranicMilena Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MONDO/Uroš Arsić Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Kurir televezija / printscreen Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: PROMO Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: Instagram/CeranicMilena Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Instagram/CeranicMilena Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: Kurir/Nemanja Nikolić Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Instagram/CeranicMilena Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Instagram/CeranicMilena Br. slika: 11 11 / 11

Jedna starija gospođa je za Blic govorila i o Mileninom učešću u rijalitiju.

"Mnogo je nepravde bilo onda prema njoj. Ja sam vidjela šta znači onda imati moć i taj Nemanja Stevanović. Ja sam ponekad mislila da l' će baš on u životu dobro da prođe jer tu ne može niko da me ubijedi da nije bila obostrana ljubav, ali dobro, on i njegova balerina. Svima želim sve, ali najveća bi mi bila želja da se uda i da se ostvari kao majka. A ona je jedna mlada djevojka i tada je tek bila još mlađa i sigurno sa nekim neiskustvom za takvu neku situaciju. Dobro, izgurala je ona to sve fino i ostala je tog svog duha takvog zdravog kakva je bila. Što je najvažnije da je dobro u duši. Znate šta, sve to, sva ta neka zamjeranja, sve te neke priče, pa to vam opet radi jedan mali broj ljudi. Mislim kao i u svakom poslu, bučnih u svemu. Eto, meni je žao zbog toga. Svako voli da produži, da ima sjutra dijete, da prirodni neki tok ide, ali ko zna ko određuje to. Obično kažemo: 'Nemaš sreće, nisi stao na lud kamen', ja u to ne vjerujem, svakome je zapisano."

Učiteljica je istakla i da je Milena voljela da se više igra s muškarcima nego sa djevojčicama.

Izvor: Kurir / MONDO