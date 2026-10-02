Kako je Božen uspjela da zaradi 10.000.000: Danas niko ne zna kome su otišle pare, a evo odakle joj imperija

Božen Žumbor bila je jedna od najuspješnijih poslovnih žena u Srbiji, a svoje bogatstvo stekla je pažljivo osmišljenim potezima.

Izvor: printscreen/youtube/ Dobrica Vulović

Božen Žumbor svojevremeno je bila jedna od najbogatijih i najuticajnijih poslovnih žena u Srbiji tokom devedesetih i početkom 2000-ih godina. Na vrhuncu moći imala je vilu na Dedinju, raskošno imanje na Avali, stanove u Holandiji i ogroman kapital koji se procjenjivao na desetine miliona eura.

Izvor: Youtube/printscreen/BozenCosmetics

Božen je preminula 2012. godine od posledica bolesti na VMA u Beogradu, a sahranjena je u rodnoj Koprivnici. Budući da nije imala naslednike i udavala se, sudbina dijela njenog bogatstva ostala je pod velom misterije, a velelepna vila na Dedinju nedavno je ponovo postala tema javnosti nakon što su se pojavili navodi da imanje propada.

No, kako je uopšte Božen uspjela da stekne tolike milione?

O uspjehu Božen ne možemo govoriti bez da se osvrnemo na sam početak. Rođena je u Koprivnici u Hrvatskoj, a od 12. godine živjela je u Holandiji, u Roterdamu sa roditeljima. Tamo je završila Višu kozmetičku školu i započela rad sa preparatima na bazi ljekovitog bilja i algi.

Njena porodica bila je dobrostojeća s obzirom da su roditelji Božen držali u Roterdamu ugostiteljski objekat koji je okupljao jugoslovensku dijasporu.

Humanitarna pomoć za VMA

Prelomni trenutak uslijedio je 1982. godine, kada je ujedno imala i prvi kontakt sa Srbijom, kada je kao predstavnica dijaspore donijela humanitarnu pomoć u Beograd na VMA.

Izvor: YouTube printscreen

Podsjetimo, Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija nalazila se tada u teškoj ekonomskoj krizi, koja je izbijanjem dugova nakon smrti Josipa Broza Tita (1980) dostigla vrhunac.

Zbog nemogućnosti uvoza komponenata i gotovih ljekova iz inostranstva, zdravstveni sistem (uključujući i velike ustanove poput Vojnomedicinske akademije - VMA) suočavao se sa manjakom osmoza, zavoja, pamuka, dezinfekcionih sredstava i ljekovitih preparata, zbog čega je postupak Božen u ono vrijeme okarakterisan kao herojski.

Božen sve češće dolazi u Srbiju, a 1991. osnovala je i svoju kompaniju "Božen Cosmetics" u Beogradu unijevši devizni kapital iz Holandije i pokrenuvši sopstvenu proizvodnju.

Njen najjači poslovni adut bili su preparati za mršavljenje - čuvene pilule na bazi algi, i kozmetika za njegu lica i tijela.

Snažan marketing

Devedesetih godina, u eri kada na televiziji nije bilo mnogo domaće kozmetike, zakupila je ogroman medijski prostor na gotovo svim televizijama - TV Pink, Palma, treći kanal RTS-a, gdje se reklamirala.

Izvor: Twitter/Mutav Plovak

U isti mah, preko porodične kafane u Holandiji poznavala je brojne estradne ličnosti koji su kasnije postali hodajuća reklama za njene proizvode.

Asortiman je vremenom narastao na preko 80 proizvoda, a njene prodavnice su se otvorile širom Srbije i regiona.

Dakle, njenom uspjehu pomogli su:

Finansijska nezavisnost: Startovala je sa ličnim i porodičnim ušteđevinama iz dijaspore, što joj je u vrijeme sankcija i hiperinflacije u Srbiji dalo prednost.

Startovala je sa ličnim i porodičnim ušteđevinama iz dijaspore, što joj je u vrijeme sankcija i hiperinflacije u Srbiji dalo prednost. Medijska i estradna podrška: Bliskost sa estradom pružila joj je promociju kakvu drugi brendovi nisu mogli da plate.

Bliskost sa estradom pružila joj je promociju kakvu drugi brendovi nisu mogli da plate. Građenje ugleda i prelazak u pravoslavlje: Krstila se u manastiru Ostrog i prešla na pravoslavlje, a tokom ratova devedesetih i NATO bombardovanja donirala je ogromne količine robe (sapune, šampone, ljekove, sokove) bolnicama, dječjim domovima i izbeglicama. Zbog toga je u javnosti dobila status velike dobročiniteljke i narodne heroine.

Nažalost, situacija se pred kraj jako promijenila, a na pad popularnosti uticalo je nekoliko faktora, od sumnji u kvalitet proizvoda, pa sve do zdravstvenih problema same vlasnice.

Sumnje u sastav i efikasnost pilula za mršavljenje

Najveći udarac brendu zadale su kontroverze oko njihovog najprodavanijeg artikla - turbo-čaja i pilula na bazi algi za mršavljenje.

Izvor: Youtube/printscreen/BozenCosmetics

Pojavili su se navodi da pilule djeluju prvenstveno kao jaki diuretici i laksativi, odnosno, da izbacuju vodu iz organizma, dajući privid brzog gubitka kilograma, a ne kao stvarno sredstvo za sagorijevanje masti.

Takođe, tokom 2000-ih, tržište Srbije se otvorilo za velika svjetska imena, apotekarske lance i provjerene farmaceutske brendove, a propadanju brenda doprinijelo je i povlačenje Božen nakon bolesti.

Kome je pripalo 10.000.000?

Nakon smrti, pitanje kome je pripalo bogatstvo od 10 miliona ostalo je obavijeno velom misterije.

Izvor: Youtube/printscreen/BozenCosmetics

Neposredno nakon Boženine smrti 2012. godine, cjelokupno imanje i kapital po zakonu je preuzela njena majka. Međutim, ona je živjela još samo nešto malo manje od dvije godine.

Nakon njene smrti, formalno-pravni trag o daljim krajnjim vlasnicima ili rođacima koji su preuzeli ostatak kapitala u javnosti je u potpunosti nestao.