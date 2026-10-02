Crvena zvezda raskinula je ugovor sa štoperom Rodrigaom, njegova uloga se nije promijenila ni od dolaska Alberta Rijere

Izvor: MN Press

Crvena zvezda donela je odluku i raskinula saradnju sa Rodrigaom (31). Brazilski štoper nije uspio da se nametne ni kod trenera Alberta Rijere i došlo je do "zahvalnice" prenosi portal "Maxsport".

"Dvije strane su postigle dogovor o čistom razlazu, pri čemu je igraču isplaćeno isključivo ono što je do sada zaradio, bez ikakvih dodatnih penala i opterećenja za klupski budžet", navodi se u tekstu.

Vidi opis Albert Rijera ga otpisao: Crvena zvezda raskinula ugovor sa štoperom Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Fabio Poco / DeFodi Images / Profimedia Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: MN Press Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: TT News Agency, TT News Agency / Alamy / Profimedia Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: MN Press Br. slika: 11 11 / 11

Rodrigao je na "Marakanu" došao bez obeštećenja, ali nije uspio da pokaže ono zbog čega je doveden. Odigrao je 31 meč u crveno-bijelom dresu i upisao tri gola i jednu asistenciju. Ove sezone je odigrao samo dvije utakmice za Zvezdu.

Rijera ga vratio "sa parkinga"

Albert Rijera je odmah po dolasku u klub odlučio da pruži šansu svima, pa i onima koje je Dejan Stanković "otpisao". Tako je dao šansu igračima koji su trenirali odvojeno od ostatka tima, na terenu koji se nalazi pored parkinga, a u blizini svlačionica.

Recimo tu je trenirao i Matej Gaštarov koji je postao jedan od ključnih igrača Zvezde u tekućoj sezoni. Za razliku od njega Rodrigao se nije vidio...

(Maxsport/MONDO)