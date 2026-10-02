Crvena zvezda raskinula je ugovor sa štoperom Rodrigaom, njegova uloga se nije promijenila ni od dolaska Alberta Rijere
Crvena zvezda donela je odluku i raskinula saradnju sa Rodrigaom (31). Brazilski štoper nije uspio da se nametne ni kod trenera Alberta Rijere i došlo je do "zahvalnice" prenosi portal "Maxsport".
"Dvije strane su postigle dogovor o čistom razlazu, pri čemu je igraču isplaćeno isključivo ono što je do sada zaradio, bez ikakvih dodatnih penala i opterećenja za klupski budžet", navodi se u tekstu.
Rodrigao je na "Marakanu" došao bez obeštećenja, ali nije uspio da pokaže ono zbog čega je doveden. Odigrao je 31 meč u crveno-bijelom dresu i upisao tri gola i jednu asistenciju. Ove sezone je odigrao samo dvije utakmice za Zvezdu.
Rijera ga vratio "sa parkinga"
Albert Rijera je odmah po dolasku u klub odlučio da pruži šansu svima, pa i onima koje je Dejan Stanković "otpisao". Tako je dao šansu igračima koji su trenirali odvojeno od ostatka tima, na terenu koji se nalazi pored parkinga, a u blizini svlačionica.
Recimo tu je trenirao i Matej Gaštarov koji je postao jedan od ključnih igrača Zvezde u tekućoj sezoni. Za razliku od njega Rodrigao se nije vidio...
(Maxsport/MONDO)