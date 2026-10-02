Traži se zabrana koncerta Miroslava Ilića u Osijeku, oglasio se pjevač: "Prave frku, a ja se ne uzbuđujem"

Miroslav Ilić našao se na udaru kritika zbog najavljenog koncerta u Osijeku, dok se traži njegovo otkazivanje zbog kontroverznih pjesama.

Izvor: MONDO

Nakon što se u Hrvatskoj već pokrenula polemika oko nastupa srpskih izvođača, sada se na udaru našao i Miroslav Ilić, čiji je koncert najavljen za 2. oktobar u osječkoj Tvrđi. Hrvatski časnički zbor Osječko-baranjske županije zatražio je od Grada Osijeka da se izjasni o njegovom nastupu i da pozove organizatora da koncert otkaže.

Koncert bi trebalo da bude održan istog dana kada počinje manifestacija HeadOnEast 2026, a iz pomenutog udruženja navode da smatraju da takav događaj nije primjeren za vrijeme manifestacije kojom se promovišu kultura i tradicija Slavonije i Baranje.

Kao jedan od razloga zbog kojih traže da se nastup ne održi navode to što je Ilić ranije izvodio pjesmu "Morem plovi jedna mala barka", koju povezuju sa veličanjem Draže Mihailovića i četničkog pokreta. U svom obraćanju podsjećaju i na ratna stradanja Osijeka i navode da takvi sadržaji, prema njihovom mišljenju, mogu izazvati podele među građanima.

Ipak, u saopštenju ističu da poštuju pravo svakog umjetnika na javni nastup, kao i pravo privatnih organizatora da priređuju koncerte u skladu sa zakonima Hrvatske. Uprkos tome, od Grada Osijeka traže da procijeni situaciju i da organizatora pozove da koncert Miroslava Ilića otkaže.

Traže zabranu ulaska u Hrvatsku

Ovo nije prvi put da se poslednjih dana u Hrvatskoj traže ograničenja za nastupe pojedinih izvođača iz Srbije.

Udruženje hrvatskih branitelja ranije je pozvalo nadležne institucije da uvedu jasne kriterijume za angažovanje stranih izvođača, pa čak i propise kojima bi se mogao zabraniti ulazak u Hrvatsku umjetnicima za koje smatraju da "šire mržnju i nesnošljivost“. Među imenima koja su tom prilikom naveli bili su Miroslav Ilić, Lepa Brena i Momčilo Bajagić Bajaga.

To udruženje tada je tvrdilo da pomenuti izvođači svojim javnim djelovanjem podstiču mržnju i agresiju prema Hrvatskoj, dok su u saopštenju poručili da, kako navode, ne traže cenzuru već "odgovornost".

Sada je priča oko Miroslava Ilića dobila i konkretan nastavak u Osijeku, gdje se od gradskih vlasti otvoreno traži da reaguje i da organizatora pozove da njegov koncert ne bude održan.

Oglasio se Miroslav Ilić

Miroslav Ilić je u prvom trenutku bio iznenađen jer nije znao da postoji takva kampanja protiv njega u Hrvatskoj, pa smo mu predočili pisanje hrvatskih medija.

"Iskreno da vam kažem, ja nemam te mreže, mene to ne zanima, ali tih zabrana imate i kod nas. Prave frku, a ja se ne uzbuđujem. Gdje me zovu ja idem, gdje ima frke, ne idem dok se situacija ne riješi, a meni niko ništa nije javio da postoji problem", rekao je pjevač.

Nije prvi put

Podsetimo, dug je spisak muzički izvođača iz Srbije kojima su proteklih meseci i godina otkazivani i zabranjivani koncerti u Hrvatskoj. I svaki put bi to bilo urađeno po sličnom receptu. Oglase se nekakvi tamošnji branitelji ili se pokrene onlajn peticija, a lokalne vlasti brže-bolje usvoje takve predloge, pravdajući se time da poštuju volju sugrađana. Bilo je i slučajeva kad su političari lično zabranjivali koncerte srpskih pjevača.

I Aleksandra Prijović se tokom svoje turneje našla na udaru branitelja iz Hrvatske, ali i Ana Bekuta, Dragan Kojić Keba, Zorana Mićanović, Jelena Karleuša, Aca Lukas, Haris Džinović, Saša Kovačević, Željko Samardžić, i mnogi drugi srpski izvođači koje publika iz Hrvatske obožava.

Izvor: Kurir / MONDO