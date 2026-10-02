Partner Džipsi Rouz nađen mrtav na 34. rođendan: Rijaliti zvijezda otkrila da je proživljavao agoniju

Ken Urker, partner poznate rijaliti zvezde Džipsi Rouz Blančard sa kojom ima 21-mjesečnu ćerku Auroru, pronađen je mrtav u svom domu na 34. rođendan.

Izvor: prinstcreen/gypsy.rose.blanchard.insta

Ken Urker, partner poznate rijaliti zvijezde Džipsi Rouz Blančard, pronađen je mrtav u svojoj kući u Luizijani, i to tačno na svoj 34. rođendan. Džipsi sumnja na predoziranje i otkriva da je pred smrt proživljavao pakao.

Vijest o tragediji potvrdila je sama Džipsi Rouz za magazin People, istakavši da je u potpunom šoku i da još uvijek ne zna da li je riječ o slučajnom predoziranju ili samoubistvu.

"Vikala sam dok me grlo nije zaboljelo"

Lokalna policija odazvala se na poziv i zatekla Urkera bez znakova života u njegovom domu u Rejslandu.

"Poslednje vrijeme nije bio u dobrom psihičkom stanju. U šoku sam, ne mogu da razmišljam. Vriskala sam dok me grlo nije zaboljelo", izjavila je skrhana Džipsi Rouz.

Ona se emotivnim riječima oprostila od svog partnera sa kojim ima 21-mjesečnu ćerku Auroru:

"Ken je bio nevjerovatan otac i čovjek koji je bio duboko voljen. On će zauvijek biti moja srodna duša i moja 'crvena nit', veza koju vrijeme, daljina, pa čak ni smrt nikada ne mogu izbrisati", rekla je ona.

Sajber-maltretiranje ga gurnulo u ambis?

Džipsi je otkrila da je Ken mjesecima bio izložen stravičnom zlostavljanju i linču na društvenim mrežama zbog veze sa njom.

"Surovost usmjerena ka njemu bila je nešto što nijedno ljudsko biće ne bi trebalo da pretrpi. Vjerujem da je ogroman teret tog pritiska i uznemiravanja imao dubok uticaj na njega. Nadam se da će njegova smrt poslužiti kao podsjetnik da se iza svakog ekrana, naslova i komentara nalazi stvarna osoba", poručila je ona.

Par je prije ove tragedije išao i na terapiju kako bi sačuvao odnos, a Džipsi je naglašavala da se zaljubila u njega još 2017. godine dok je služila zatvorsku kaznu.

Ko je Džipsi Rouz Blančard?

Džipsi Rouz je provela sedam godina u zatvoru jer je 2015. godine nagovorila tadašnjeg dečka Nikolasa Godedžona da ubije njenu majku Di Di Blančard.

Godinama je bila žrtva jezivog zlostavljanja, majka, koja je patila od Minhausenovog sindroma preko posrednika, primoravala ju je da se pretvara da boluje od leukemije i mišićne distrofije, držala je u invalidskim kolicima i obmanjivala ljekare kako bi dobijala donacije. Džipsi je na kraju organizovala njeno ubistvo, kako bi se spasila iz zatočeništva, a ova priča godinama fascinira svjetsku javnost.