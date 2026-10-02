"Idite u penziju, oslobodite radna mesta": Izbio sukob generacija na internetu, mladi udarili na milenijalce

Mladi tvrde da milenijalci treba da odu u penziju kako bi oni dobili slobodna radna mesta.

Izvor: TikTok/Jillian Gerhardt/ John Kotrides

Do juče su slušali da su mladi, razmaženi i da previše očekuju od posla. Sada im sa društvenih mreža stiže poruka da je vreme da se povuku. Milenijalci su, izgleda, uspeli da od generacije kojoj se zamera što neće dovoljno da radi, postanu generacija kojoj se zamera što još radi.

Povod je video jedne pripadnice generacije Z, koja je starijim kolegama ponudila jednostavno rešenje za teškoće mladih pri zapošljavanju - odlazak u penziju.

"Svi vi treba da se penzionišete kako bi se oslobodilo neko radno mesto za nas", poručila je u snimku koji je, prema pisanju New York Post-a, u međuvremenu obrisan.

Odgovor milenijalaca stigao je kroz šalu koja prilično jasno pokazuje šta misle o toj ideji:

"Nas 68 deli lozinke za striming servise, a vi mislite da smo spremni za penziju?", našalila se jedna.

Kako su jedni drugima postali krivci?

U ovoj raspravi odlazak u penziju predstavljen je kao da je dovoljno skloniti laptop sa stola i prepustiti stolicu mlađem kolegi. Za nekoga ko od plate plaća stanovanje, podiže decu i pokušava nešto da uštedi, takav predlog teško može da bude ozbiljna opcija.

Koliko porodične obaveze mogu da se preklapaju pokazuje Pew Research Center istraživanje. Prema njihovim podacima, 54 odsto ljudi, konkretno u Americi, od 40 do 49 godina ima roditelja starog najmanje 65 godina i istovremeno maloletno dete ili odraslo dete kojem je finansijski pomagalo tokom prethodne godine.

To je takozvana "sendvič generacija", smeštena između starijih roditelja i sopstvene dece. Važno je, međutim, da precizno razumemo podatak. On ne znači da svi ti ljudi finansijski izdržavaju roditelje. Govori o tome da u isto vreme imaju starijeg roditelja i obaveze prema deci. Takođe, odnosi se na određenu starosnu grupu u SAD, a ne na sve milenijalce.

Problem sa porukom da "stariji treba da se povuku" jeste pretpostavka da bi njihovo radno mesto odmah pripalo nekome ko tek počinje karijeru. Iskusni zaposleni i početnik ne konkurišu uvek za iste pozicije, a odlazak jednog radnika sam po sebi ne garantuje da će kompanija zaposliti drugog.

Jedni čekaju priliku, drugi ne mogu da ostanu bez plate

Jedan TikTok snimak nije stav cele generacije Z, baš kao što duhovit odgovor nije finansijska slika svih milenijalaca. Mladi koji čekaju odgovor na prijavu i zaposleni koji razmišljaju kako da pokriju sledeći mesec imaju različite brige. Te brige se neće rešiti tako što će ljudi u tridesetim i četrdesetim biti proglašeni "spremnim za penziju". Slažete li se?

(MONDO)