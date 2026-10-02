Apelujemo na vozače da putovanje prilagode navedenim terminima i da planirane obustaveuzmu u obzir prilikom planiranja puta.

Izvor: X/Uprava policije Crne Gore/Printscreen

Saobraćaj na magistralnom putu Berane - Rožaje biće privremeno potpuno obustavljen usubotu i nedjelju, 3. i 4. oktobra 2026. godine, u terminima od 9.00 do 11.00 časova i od 13.00 do 15.00 časova.

Do obustave će doći zbog izvođenja radova na geodetskom mjerenju i 3D skeniranju četirimanja tunela neposredno prije tunela „Lokve“

Radove izvodi konzorcijum kompanija XINGTAI Road and Bridge Construction Group Co.Ltd / China i Makimsan Asfalt Taahhut Insaat San. ve Tic. A.S. / Türkiye, u sklopurekonstrukcije puta Berane – Rožaje.

Apelujemo na vozače da putovanje prilagode navedenim terminima i da planirane obustaveuzmu u obzir prilikom planiranja puta.