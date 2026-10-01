Top 10 narodnih pjesama kada vam je dosta muškaraca: Ovo se odvrće na maks kad vam dignu pritisak

Kada vam pukne film zbog dragog, pojačajte naše predloge do kraja i udrite brigu na veselje!

Izvor: printscreen/youtube/ Markoni music channel

Postoje oni dani kada nas naš dragi prosto dovede do ludila. Opet je zaboravio da uradi onu jednu bitnu stvar koju ste mu ponovile sto puta, ostavio je čarape pored korpe, napravio se pametan u pogrešnom trenutku ili vam je jednostavno podigao pritisak do plafona. U tim momentima, dok mu u sebi (a i naglas) ređate "sve po spisku", i pitate se čime ste ovo zaslužile, "diplomatski" razgovori i duboko disanje jednostavno ne pomažu.

Tada vam ne trebaju tužne balade ni mudri savjeti – treba vam muzička terapija, pojačana do daske.

Zato smo izdvojili listu top narodnih 10 pjesama kada vam je, što se kaže, dosta muškaraca. Bilo da vas je iznervirao dragi ili ste umorne od laži, "kuliranja" ili vam je samo dosta "gaslight-a" i drugih "muških" smicalica, ove numere odvrnite na maks:

1. Viki Miljković - Ti muškarac

Viki Miljković Ti muškarac Izvor: YouTube

Dovoljno je da čujete ono "ti muškarac, ti si veća žena nego ja...", i da popuste sve kočnice. Prava pjesma kad proključa bijes u vama.

2. Maja Berović - Djevojačko prezime

Maja Berović Djevojačko prezime Izvor: YouTube

Malo emotivnija numera za sve kojima je dosta da budu "pokorne" i rade samo ono što se od njih traži:

"Naći ću pravog, il' biću sama - dajem obećanje

Ne dam na sebe, ne dam slobodu muškom rodu

Nisam ja igračka za maštanje..."

3. Nataša Bekvalac - Muško više ne mogu

Emina i Nataša Bekvalac Muško više ne mogu Izvor: YouTube

Na listi se našla još jedna emotivna numera koja je više kad vam ipak treba da se dobro isplačete, prije nego što nastavite dalje.

4. Dara Bubamara - Ja neću da ga vidim

Dara Bubamara Ja neću da ga vidim Izvor: YouTube

Još jedna pjesma kad vam je više dosta - i toga što nije odgovorio na poruku, i to što se javlja samo kad njemu odgovara... Kad je ispucao sve šanse kod vas, ova pjesma ide na maks!

5. Seka Aleksić - Kraljica

Seka Aleksić Kraljica Izvor: YouTube

Himna za žene, naročito kad vam treba da vas nešto "digne" i da konačno okrenete taj novi list:

"Ma nemoj žaliti sestro

što te je varao

nek' ide gde mu je mesto

pravo u pakao...".

6. Maja Marijana - Žena zmija

Maja Marijana Žena zmija Izvor: YouTube

Stari hit Maje Marijane je idealan za ono - ma kad tad će se tebi vratiti sve ovo što si mi radio:

"Nevero, veruj mi, sve ćeš da mi platiš

nećeš ti više meni u oči lagati

kad najmanje nadaš se, sve ću da ti vratim

ko neka žena ćeš zbog mene plakati..."

7. Slavica Ćukteraš - Zvaćeš je mojim imenom

Slavica Ćukteraš - Zvaćeš je mojim imenom Izvor: YouTube

Još jedna hitčina kad znate da je ona druga strana tvrdoglava da promijeni šta ne valja, i svjesni ste da bolju od vas neće imati:

"Hteo to ne hteo

zvaćeš je mojim imenom

i dok je miluješ

u tebi živim skriveno...".

8. Tea Tairović - Balkanija

Tea Tairović Balkanija Izvor: YouTube

Mora malo da se na listi nađu i ove pjesme što "ljuljaju". Kad ste se dobro isplakale i izbacile iz sebe sve što vas je mučilo, odvrnite malo i Tairovićevu.

9. Stoja - Kučka

Stoja Kučka Izvor: YouTube

Može li neka lista bez Stoje? Sudeći po ženama sa kojima smo pričali kada smo pripremali ovaj tekst - ne može.

Znači prvo:

"Stani mirno kad ti pričam

Ne laži da nisi kriv

Rekli su mi gde si bio

Rekli su mi i sa kim...", a onda:

"Ma, postaću plava i biću kučka prava...".

10. Milica Pavlović - Boginja

Milica Pavlović Kučka Izvor: YouTube

I da zaokružimo spisak, Milica Pavlović je na kraju, ali taman, sasvim solidna poruka:

"Ubija me taj tvoj ukus loš

Što i pored boginje bi još

Ma slušaj, duguješ mi suze, krv i znoj

Ti bi da ti budem samo broj, ma nemoj?...".