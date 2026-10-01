Tom Kruz prišao da pomogne čim je vidio da čuči: Gost holivudske face osvojio Internet, žena doživela šok života (Video)

Tom Kruz zvezda snimka koji se masovno šeruje društvenim mrežama

Izvor: TikTok @ klementina_|le

Tom Kruz, čija karijera traje decenijama unazad, tokom godina je dobio brojne kritike na svoj račun.

Javnost je zgroženo čitala da navodno zbog sajentološke crkve, čiji je član, nema kontakt sa ćerkom Suri koju je dobio u braku sa Kejti Holms, ali i da viče na ekipu na snimanju filma jer pojedinci ne nose zaštitne maske.

Ipak, ono što mu niko ne zamjera svakako su vratolomije koje izvodi u svojim blokbasterima, ali i izjave pojedinaca da je „na kraju dana dobar momak“. Snimak koji se sada masovno širi mrežama ide u prilog posljednjoj tvrdnji.

Žena po imenu Klementina objavila je snimak u kojem pokazuje šta joj se desilo dok je bila na poslu, tačnije na pauzi. Čučnula je u ostavi i zadubila se u telefon, kada joj je iznenada prišao Tom Kruz!

U pozadini snimka vidi se holivudski glumac kako prolazi sa obezbjeđenjem, baca pogled ka ostavi i nastavlja dalje, a onda se vraća nazad da bi provjerio da je žena u redu, jer čuči na podu.

Malo je reći – oboje su se iznenadili kada su shvatili o čemu je riječ.

Pogledajte: