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Djevojke širom svijeta propagiraju "prirodni botoks": Može li pčelinji otrov stvarno da zategne kožu?

Djevojke širom svijeta propagiraju "prirodni botoks": Može li pčelinji otrov stvarno da zategne kožu?

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Novi trend na društvenim mrežama iznjedrio je "najbolji otrov" koji može da posluži kao prirodni botoks - otrov pčela.

Djevojke širom svijeta propagiraju prirodni botoks Izvor: Lepa i Srecna

U posljednje vrijeme, društvene mreže otkrile su mnogima novu, pristupačniju, varijantu botoksa - kozmetičke proizvode od pčelinjeg otrova. Naime, djevojke širom interneta demonstriraju njegovu primjenu, obećavajući gotovo instant primjetne rezultate.

Kako kažu, naše tijelo prepoznaje nanijeti otrov na kožu, koju onda natapa kolagenom kako bi "izliječio ranu", pa je samim tim procesom uravnjava i zateže bore.

Pogledajte reakciju jedne djevojke koja se latila seruma sa pčelinjim otrovom:

Objašnjenje ovog trenda leži u ključnom sastojku ovog proizvoda za lokalnu primjenu, pčelinjem otrovu, poznatom i kao apitoksin, a koji mnogi ne povezuju sa njegovim potencijalnim prednostima u usporavanju znakova starenja. Iako je poznato da pčelinji otrov ima zapaljenska svojstva, vjeruje se i da pojedine njegove komponente zapravo imaju protivupalno dejstvo i mogu da doprinesu efektima koji usporavaju proces starenja kože.

Melitin, peptid koji predstavlja glavnu komponentu pčelinjeg otrova, čini do 50 odsto njegove ukupne mase i posjeduje antimikrobna, antivirusna i protivupalna svojstva. Pretpostavlja se i da melitin može da podstakne proizvodnju kolagena i poboljša teksturu kože. Podsticanjem proizvodnje kolagena i elastina, pčelinji otrov može i da podrži obnavljanje ćelija i proces obnove kožnih ćelija, što može da doprinese mlađem izgledu kože.

Ipak, budite oprezni sa proizvodima koji ga sadrže, jer oni mogu da izazovu snažne alergijske reakcije.

(Mondo)

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ljepota botoks

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