"Smrt muža ju je dotukla": Komšije Usnije otkrile šta se desilo sa njenom kućom, samo jedna pjevačica dolazila u posjetu

Kuća Usnije Redžepove na Dušanovcu prodata je nakon njene smrti.

Pjevačica Usnija Redžepova napustila nas je prije tačno deset godina, nakon duge i teške borbe sa teškom bolešću.

Nakon pevačicine smrti u medijima se dosta pisalo o njenoj porodičnoj kući na Voždovcu, u kojoj je živjela s pokojnim suprugom Svetomirom Šešićem Šeletom, a posebnu buru izazvala je vijest da su njeni bližnji navodno počeli da rasprodaju i njenu vrednu imovinu putem oglasa. Među njom su se našli i vrijedni antikviteti koje je tokom života skupljala širom svijeta, klavir, kao i krevet pokojne pjevačice i glumice, u kojem je provela poslednje trenutke života.

U naselju Dušanovac nalazi se kuća poznate pjevačice. Komšije su za domaće medije otkrili kako su izgledali poslednji dani Usnije.

"Kuća je prije nekoliko godina prodata i sad tu živi jedna žena s ćerkama, čiji je muž kupio kuću od Usnijinog brata Resada Redžepova. Nažalost, on je posle manje od godinu dana preminuo od teške bolesti, kao i sama pjevačica. Nije se ništa mnogo mijenjalo na kući otkad je prodata, ni spolja ni iznutra. Taj čovjek umjetnik je nešto bio počeo, ali ga je smrt pretekla. Žao nam je što u njoj nije otvoren neki muzej njoj u čast, dugo se to prodavalo. Usnija je bila divna žena i komšinica. Mnogo se namučila poslednjih mjeseci života. Nije mogla da izlazi iz kuće, bila je vezana za krevet. Šeletova smrt ju je dotukla. Mnogo je patila kad je ostala bez njega, iako je on bio alkoholičar. Sjećam se da joj je od poznatih u kuću dolazila samo Lepa Lukić", ispričala je komšinica.

Jedan komšija je otkrio da je brat Usnije Redžepove redovno obilazi kuću, iako je ona prodata.

"Usnijin brat svaki put kad dođe u Beograd, obavezno svrati i do kuće. Zastane, pogleda, pa ide dalje. On je mnogo bio vezan za nju i teško je podnio njenu smrt. Mislim da je jednom i ušao u kuću da porazgovara s novim vlasnicima, prije nego što je gazda preminuo. Imali su baš lijepo, veliko dvorište, oni su brinuli o tome dok su bili živi. Posle je sve to dosta postalo zapušteno. Sjećam se da se jednom voda slivala odozgo i išla je baš u pravcu njihove kuće. Njemu je to smetalo, pa je on zatvarao vodu da ide ka mojoj kući. A ja sam onda zatvarao da ide ka njegovoj. Bio je pijanica teški, uvijek pijan. Išao je tim malim automobilom u kafanu i pijančio tamo. Usnija je bila divna i dobra žena. Lijepo smo pričali, šalili smo se. Bila mi je kao sestra. Onda sam čuo da se razboljela i brzo je umrla. Pričao mi je njen brat da hoće tu kuću da prodaju i tako je posle i bilo", ispričao je on.

Supruga violiniste Dobrice Vasića, Nada, takođe je prokomentarisala svoju nekadašnju komšinicu.

"Divne su bile komšije. Bila su to lijepa druženja i sjedeljke kod nas. Šele je poznavao mog supruga još iz PGP. Usnija je pred kraj života išla na kontrole i terapije, tad sam je i viđala u poslednje vrijeme. Bila je izuzetno dobra žena i pjevač. Oni su familijarno bili malo specifični ljudi. Sjećanje na njih ovde u kraju će živjeti, to je sigurno", poručila je na kraju gospođa Vasić.



