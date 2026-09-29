Dok je u Ovalnom kabinetu najavljivao investiciju od 15 milijardi dolara u američku industriju i ponovo prozivao Džoa Bajdena, predsjednika SAD uhvatile su kamere u trenutku zbog kog je postao glavna tema na društvenim mrežama.

Izvor: X/@atrupar

Američki predsjednik Donald Tramp ponovo je privukao pažnju tokom obraćanja u Beloj kući, ali ovoga puta ne zbog onoga što je rekao.

Kamere su ga tokom događaja snimile zatvorenih očiju i spuštene glave, zbog čega se društvenim mrežama brzo proširila tvrdnja da je nakratko zadrijemao. Na osnovu samog snimka, međutim, nije moguće sa sigurnošću utvrditi da li je Tramp zaista zaspao.

Tramp je u ponedeljak u Ovalnom kabinetu predstavio plan izgradnje nove čeličane u Ajovi, vrijedne 15 milijardi dolara. Projekat kompanije Mesabi Metallics trebalo bi da otvori najmanje 1.750 stalnih radnih mjesta, a Tramp ga je predstavio kao veliki korak za američku industriju čelika.

Trump is struggling to stay awake on camera https://t.co/sR8EaKNvj9 — Aaron Rupar (@atrupar)September 28, 2026

Tokom svog izlaganja, Tramp se ponovo dotakao svog prethodnika Džoa Bajdena, koga je godinama nazivao nadimkom "Sleepy Joe", odnosno Pospani Džo.

Nakon što je riječ preuzeo američki ministar energetike Kris Rajt, kamere su snimile Trampa kako sjedi za stolom zatvorenih očiju, dok mu je glava u jednom trenutku bila spuštena. Snimak je ubrzo završio na društvenim mrežama, gde su se pojavile tvrdnje da se američki predsjednik borio da ostane budan.

Dostupni snimci potvrđuju da je Tramp određeno vrijeme imao zatvorene oči i spuštenu glavu, ali za sada nema potvrde da je tokom događaja zaista zaspao. Nakon toga nastavio je da učestvuje u događaju i da odgovara na pitanja novinara.