Danas su održane prve konsultacije između Kaluđerovića i predstavnika auto-taksi preduzeća i udruženja iz Podgorice.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

U prostorijama Sekretarijata za saobraćaj su danas su održane prve konsultacije između sekretara Ninoslava Kaluđerovića i predstavnika auto-taksi preduzeća i udruženja iz Podgorice, sa ciljem zajedničkog sagledavanja pitanja od značaja za pripremu nove Odluke o auto taksi prevozu kojom će biti uređen auto taksi prevoz na teritoriji Glavnog grada Podgorice.

Kako je saopšteno iz Sekretarijata za saobraćaj, tokom sastanka su razmijenjena mišljenja i izneseni konstruktivni predlozi sa obje strane uz poseban osvrt na unapređenje uslova za rad taksi prevoznika i podizanje kvaliteta usluge za građane.

“Osim pomenutog, na sastanku je inicirano i dostavljanje predloga i sugestija od strane taksi udruženja i preduzeća, kako bi iste razmotrili u okviru pripreme nove Odluke, a sve u cilju da se kroz otvorenu i partnersku saradnju dođe do kvalitetnijih i održivih rješenja.

U cilju unapređenja uslova za rad, uređenja ove oblasti i podizanja kvaliteta usluge, Sekretarijat za saobraćaj će nastaviti konsultacije sa predstavnicima taksi sektora, kako bi nova rješenja bila rezultat dijaloga, uz uvažavanje potreba iz prakse i zajedničkog rada na unapređenju saobraćaja u Podgorici”, navodi se u saopštenju Sekretarijata za saobraćaj.