Maja Volk postala baka: Objavila prvu sliku sa unukom, devojčica dobila neobično ime (Foto)

Maja Volk je postala baka. Njena ćerka Milena se pre četiri dana porodila i na svet donela devojčicu.

Izvor: Youtube/ printscreen/ maja volk

Milena je izašla iz porodilišta, a baka Maja Volk je među prvima videla devojčicu, koja je dobila ime Marlena.

Na svom Instagram profilu, Volk je objavila predivnu fotografiju dok u naručju drži svoju unuku, a pored njih je i kućni ljubimac. Komentari i čestitke samo pristižu, a Majin osmeh otkriva koliko je srećna u novoj životnoj ulozi.

Maja Volk ima dve ćerke, Milenu i Teodoru i sina Mihajla.

Pogledajte sliku s unukom:

Značenje imena Marlena

Ime Marlena najčešće se smatra varijantom imena Marlena/Marlene, koje se povezuje sa imenima Marija i Jelena ili sa nemačkim oblikom Marlene.

U tumačenjima imena, Marlena navodno znači "voljena", "ona koja je mila" i "sjajna/svetla".

(Telegraf.rs, MONDO)