Maja Volk postala baka: Objavila prvu sliku sa unukom, devojčica dobila neobično ime (Foto)

Maja Volk je postala baka. Njena ćerka Milena se pre četiri dana porodila i na svet donela devojčicu.
Milena je izašla iz porodilišta, a baka Maja Volk je među prvima videla devojčicu, koja je dobila ime Marlena.
Na svom Instagram profilu, Volk je objavila predivnu fotografiju dok u naručju drži svoju unuku, a pored njih je i kućni ljubimac. Komentari i čestitke samo pristižu, a Majin osmeh otkriva koliko je srećna u novoj životnoj ulozi.
Maja Volk ima dve ćerke, Milenu i Teodoru i sina Mihajla.
Pogledajte sliku s unukom:
Značenje imena Marlena
Ime Marlena najčešće se smatra varijantom imena Marlena/Marlene, koje se povezuje sa imenima Marija i Jelena ili sa nemačkim oblikom Marlene.
U tumačenjima imena, Marlena navodno znači "voljena", "ona koja je mila" i "sjajna/svetla".
(Telegraf.rs, MONDO)