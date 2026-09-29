Da li vaš pas kruži i njuška pre nego što obavi nuždu? Ne požurujte ga, razlog nije samo "zgodno mesto"

Ako vaš pas tokom šetnje dugo njuška i vrti se u krug pre nego što obavi nuždu, ne mora da znači da samo traži zgodno mesto.

Izvor: Instagram printscreen/ pubity

Stojite na kiši i jedva čekate da se sa psom vratite kući, ali on ima druge planove? Pre nego što pomislite da vam to radi u inat, važno je da bolje upoznate njegovo ponašanje. Brojni stručnjaci za ponašanje životinja objašnjavaju da okretanje u krug pre obavljanja nužde nije bez razloga.

Pas dugo bira mesto? To ima veze i s komunikacijom

Kada sledeći put izađete u šetnju, a vaš pas ne žuri da obavi nuždu, nemojte da ga požurujete niti da vičete na njega. Dajte mu vremena. Psi, bez obzira na uzrast i pol, često traže mesto koje im odgovara. Zato mogu dugo da njuškaju, a zatim da se nekoliko puta okrenu u krug.

Za pse je ostavljanje izmeta na određenom mestu i način prenošenja informacija drugim psima. Oni te informacije dobijaju njuhom. Kada vaš pas uporno njuška jedno mesto, moguće je da istražuje mirise koje su tamo ostavili drugi psi.

Zašto se pas vrti pre obavljanja nužde?

Uz okretanje u krug, psi ponekad tapkaju i grebu šapama po zemlji. Tako mogu da pripreme mesto i uklone ono što im smeta, poput grančica ili guste trave.

Pojedini psi, osim toga, nerado obavljaju nuždu na nepoznatom mestu i radije biraju mesta na koja su navikli još kao štenci.

(MONDO)