Veliko slavlje Rade Manojlović u Četerežu: Pjevačica objavila srećne vijesti uz riječi "najljepši i najvoljeniji"

Otac Rade Manojlović, Rade, danas slavi svoj 75. rođendan, a tom prilikom su mu ćerke u Četerežu priredile iznenađenje.

Izvor: Instagram printscreen / radamanojlovic

Pjevačica Rada Manojlović i njena sestra Maja, koja joj je inače i menadžerka, iznenadile su oca koji danas slavi 75. rođendan i donele mu rođendansku tortu. Fotografije i snimke su objavile na društvenim mrežama, uz emotivnu poruku.

- Najljepši, najbolji i najvoljeniji tata na svijetu. Radi za svoje snove - pisalo je uz objavu.

Rada je u komentarima napisala "anđeo moj", ne skrivajući koliko važnu ulogu otac ima u njenom životu nakon gubitka majke.

Uslijedile su mnogobrojne čestitke, a među njima našao se i Bojan Tomović koji je napisao: "Nek je sa srećom. Vidi se da je dobra duša".

Evo kako izgleda Radina sestra Maja:

"Moj tata ide na pijacu da bi se družio sa ljudima"

Inače, jednom prilikom Rada je otvoreno govorila o svom ocu Radetu Manojloviću, koji i pored odlične finansijske situacije svojih ćerki odbija da uzme novac od njih i nastavlja da radi na pijaci.

- Baksuz. U 75 godina, on se razboli, poslije dva dana je malo bolje, trećeg već seda na traktor i radi, a to što je hladno, pa ga produva, pa boluje duže… On mora da nešto radi, da negdje ide. On na pijaci toj, kaže i sam, ide i maćeha sa njim, ne zarade nešto. Prodaju svašta, toalet papir, baterije za satove, šnale, lubenice… To je svaštara. Njima to nije potrebno, imaju našu pomoć, svi radimo i imamo. Šta rade ljudi u selu. To je pusto. Moj tata ide na pijacu da bi se družio sa ljudima. On je navikao da radi. Nisam ni ja neko ko će da sjedi i troši, i kada sam najviše imala, najviše sam radila. Oduvijek mnogo radim - rekla je pjevačica.