Drama na aerodromu u Njemačkoj: Elma Sinanović zadržana na carini, pjevač bijesan zbog koleginice

Emir Brunčević i Elma Sinanović trebalo je da putuju zajedno, ali je Elma zadržana na carini zbog velike gužve i propustila let.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić

Pjevač Emir Brunčević trebalo je da doputuje iz inostranstva istim letom sa koleginicom Elmom Sinanović, međutim, na aerodromu u Njemačkoj došlo je do neočekivane drame. Naime, pjevačica je zadržana na carinskoj kontroli usljed ogromne gužve, zbog čega nije uspjela da se ukrca u avion na vrijeme.

Brunčević nije skrivao da ga je ova situacija izuzetno iznervirala:

- Iznervirao sam se zbog koleginice Elme Sinanović, zajedno smo imali let, i zove me žena i kaže da su je zadržali na carini, bila je velika gužva, ona je zakasnila na let.

"Ona je kao mala beba"

On je potom prokomentarisao i to kako vodi računa o organizaciji svojih putovanja:

- Više se ne odvajamo, ona je kao mala beba. Ja sebi ne dozvoljavam da mi se to desi.

Pored neprijatnosti na aerodromu, Emir je otvoreno govorio i o svojim novim poslovnim projektima. Pjevač je snimio čak šest novih pjesama i isto toliko spotova, a kako ističe, za kvalitetnu produkciju nije štedio novac. Takođe, planira da na promociju pozove kolegu Šaka Polumentu kako bi sa njim izgladio odnose.

- Kad je tako nešto u pitanju, ne gledam cifru. Znam koliko košta, ali sve se isplati.

Pogledajte njegove slike:

Izgubio prijatelja u tragediji u Tuzli

Inače, folker je nedavno morao da odloži jedan od svojih nastupa zbog tragedije koja ga je duboko potresla. Naime, njegov blizak prijatelj poginuo je u Tuzli, što je pjevača navelo da u tom trenutku otkaže radne obaveze.

- To je naš drugar koji je poginuo u Tuzli i morao sam jer je bio dobar drug, ostavio je dvoje male djece. Neprijatno je da pjevaš taj dan, a neko ti je poginuo.

(pulsonline / MONDO)