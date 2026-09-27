Službenici Regionalnog centra bezbjednosti „Sjever“ su,po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju,podnijeli krivičnu prijavu protiv jednog krivično odgovornog maloljetnika,zbog sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje panike i nereda

Izvor: Uprava policije

"Uprava policije – Regionalni centar bezbjednosti „Sjever“ i Osnovno državno tužilaštvo u Bijelom Polju su u mjerama i radnjama koje su dalje koordinirano preduzimali, a koje se odnose na prikupljanje dokaza u vezi sa navedenim krivičnim djelom i druge procesne radnje, postupali u skladu sa najvišim profesionalnim standardima u postupanju prema maloljetnim licima, uz poštovanje ljudskih prava i integriteta", navode u saopštenju Uprave policije.

Spisi predmeta dostavljeni su nadležnom državnom tužiocu za maloljetnike u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju, koji se izjasnio da se u radnjama maloljetnika stiču bitni elementi krivičnog djela izazivanje panike i nereda i naložio da se protiv njega

podnese krivična prijava.

"Imajući u vidu činjenicu da je osumnjičeno lice krivično odgovorni maloljetnik, te da se nezakonite radnje za koje se sumnjiči takođe odnose na maloljetnike, Uprava policije i Osnovno državno tužilaštvo u Bijelom Polju nisu u mogućnosti da javnosti u ovom

momentu saopšte više detalja", kazali su iz UP.

Uprava policije podsjeća da, shodno planiranim aktivnostima, u saradnji sa školama, na području cijele države preduzima brojne preventivne aktivnosti u školama i na mjestima gdje se okupljaju maloljetnici, među kojim aktivnostima su i predavanja u školama na temu suzbijanje i prevencija vršnjačkog nasilja, tokom kojih policijski službenici ukazuju učenicima na neophodnost asertivne komunikacije i rješavanja konflikata među vršnjacima na nenasilan način.