Milić Vukašinović u emotivnoj ispovesti otkriva bolne trenutke gubitka ćerke Maje i borbu sa njenom zavisnošću od droge.

Izvor: Youtube printscreen/RAS televizija

Milić Vukašinović je u emotivnoj ispovesti pričao o teškom periodu kada je gledao da mu se ćerka drogira, ali i kako su njegovi unuci zbog nemaštine jeli samo suvi keks.

Smrt ćerke jedinice Maje, na Milića Vukašinovića ostavila je trag, od kojeg ne može godinama da se oporavi.

"Sahranio sam majku, oca, brata i sina od brata, ali rođeno dete kada moraš da sahranjuješ je vrlo bolno", ovim rečima je tada počeo svoju emotivnu ispovest Milić Vukašinović.

On je tada rekao da je napravio najveću grešku što joj je stan iznajmio sa tadašnjim dečkom.

"Tada je postala onaj najgori narkoman, džanki, na heroinu. To je bilo takvo narkomansko leglo", rekao je on, dodavši da je njena majka, njegova bivša supruga bila poluinvalid.

"Jednom kada sam došao kući, vidim Vera na podu, a ova je udara nogama i traži pare za drogu. Mrak mi je pao na oči. Zamalo sam je bacio sa terase. Govorila je kasnije: 'Ja hoću da se ubijem'. Govorila je to kako bi me prepala, pa da joj sve dozvoljavam. Vikao sam: 'Ubij se, hoćeš ja da ti pomognem'?", rekao je on tada za emisiju "Na ivici pakla".

Vidi opis "Unuci su jeli keks star 5 dana, a slao sam pare": Ispovest Milića Vukašinovića o ćerki koja je umrla od heroina Zemlja Groova, Milić Vukašinović, Ivana Španović sa dečkom Vladimirom Kumrićem Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Kurir TV printscreen Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: YouTube/Kurir Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Pink screenshot Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Pink screenshot Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Facebook/screenshot/Milic Vukasinovic Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Petar Stojanović - MONDO Br. slika: 7 7 / 7

Majini sinovi Irfan i Imran su oduzeti roditeljima jer su proglašeni nesposobni za odgajanje dece, a socijalni radnici su ih smestili u Dečje selo.

"Koji god roditelj ima dete narkomana, kad god mu zazvoni telefon, on se pita: 'Nije valjda sada'. Samo da neko javi da li mu se dete predoziralo. Ja sam na to bio spreman par godina. Da će da mi jave da je Maja predozirana", rekao je on, dodajući da je ona pokušavala da se skine sa droge, ali joj nije uspelo.

Pare išle na heroin

On je tada rekao da su joj deca jela samo keks.

"Mi smo jednom zatekli njih kako jedu neki keks od pre pet dana tvrdi i to je sve što su imali da jedu. A ja slao pare i pare. Sve te pare su na heroin otišle. To je problem kada nisi tamo. A kada imaš dete kada izgubiš bolno je. Osećaš se kao invalid, psihički", rekao je drhtavim glasom Milić.

Izvor: Blic / MONDO