Postupanje nadležnih organa uslijedilo je nakon informacije Instituta za javno zdravlje Crne Gore o hospitalizaciji pacijentkinja usljed zdravstvenih komplikacija nastalih nakon aplikacije botulin toksina, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Ministarstvo zdravlja saopštilo je da su Sanitarna i Zdravstvena inspekcija, u koordinaciji sa Upravom policije i po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, izvršile inspekcijski nadzor objekta u kojem su, kako je utvrđeno, pružane usluge estetske, odnosno anti-age medicine van registrovane zdravstvene ustanove.

Inspekcijskim nadzorom identifikovano je lice koje je pružalo te usluge, a pregledani su prostor u kojem su tretmani obavljani, kao i zatečena oprema i preparati.

Utvrđeno je da subjekt nadzora nije posjedovao rješenje o sanitarnoj saglasnosti kojim se dokazuje ispunjenost propisanih sanitarno-tehničkih i sanitarno-higijenskih uslova za obavljanje djelatnosti.

Zbog utvrđene nepravilnosti, Sanitarna inspekcija je rješenjem zabranila dalje obavljanje djelatnosti tom subjektu. Zapisnik o inspekcijskom nadzoru dostavljen je Upravi policije radi upoznavanja postupajućeg tužioca, dok će se dalje postupanje sprovoditi u skladu sa zakonskim ovlašćenjima inspekcije i uputstvima nadležnog tužilaštva.

Zdravstvena inspekcija je, takođe u saradnji sa Upravom policije, sačinila zapisnik o utvrđenom činjeničnom stanju koji je dostavljen nadležnom tužilaštvu na dalji uvid i postupanje. Utvrđeno je da su usluge estetske, odnosno anti-age medicine pružane izvan okvira registrovane zdravstvene ustanove.

S obzirom na to da utvrđene okolnosti mogu sadržati elemente krivičnog djela, Zdravstvena inspekcija u ovoj fazi nije preduzimala prekršajne mjere, kako bi se izbjeglo paralelno vođenje postupaka i obezbijedila puna koordinacija nadležnih organa.

„Dalji tok i konačan ishod postupka zavisiće od rezultata koje utvrdi nadležno državno tužilaštvo“, navodi Ministarstvo.

Ministarstvo zdravlja naglašava da će obje inspekcijske službe nastaviti da prate predmet u okviru svojih zakonskih ovlašćenja i preduzimati mjere u skladu sa utvrđenim činjenicama i ishodom sudskog postupka.

Iz Ministarstva podsjećaju da je usvajanjem Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje estetske minimalno invazivne nehirurške metode „antiage“ medicine glave i vrata, u decembru 2025. godine, po prvi put jasno i sistemski uređena ova oblast, koja do tada nije bila regulisana.

Pravilnikom je propisano da estetske minimalno invazivne nehirurške metode mogu obavljati isključivo registrovane zdravstvene ustanove koje ispunjavaju propisane uslove u pogledu prostora, kadra i opreme. Te metode mogu obavljati isključivo doktori medicine specijalisti odgovarajućih grana, kao i doktori medicine ili stomatologije sa najmanje dvije godine kliničkog iskustva i odgovarajućim sertifikatom.

„Sve ovakve usluge van registrovanih zdravstvenih ustanova i van kruga licenciranih zdravstvenih radnika predstavljaju kršenje zakona, uključujući i njihovo obavljanje u kozmetičkim salonima“, navodi Ministarstvo.

Građanke i građani pozvani su da sve medicinske tretmane obavljaju isključivo u registrovanim zdravstvenim ustanovama i kod licenciranih zdravstvenih radnika, te da svaku sumnju na nezakonito pružanje zdravstvenih usluga prijave nadležnim inspekcijskim organima.

„Zaštita zdravlja i bezbjednosti građana ostaje apsolutni prioritet u radu Ministarstva i svih institucija u njegovom sastavu“, zaključuje se u saopštenju.