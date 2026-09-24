Šeron Stoun otkrila je nepoznate detalje sa snimanja kultnog filma "Niske strasti" – od traženja boce sa kiseonikom na setu do kontroverzne scene bez veša.

Izvor: IFA Film / United Archives / Profimedia

Kultni film "Niske strasti" iz 1992. godine ostao je upamćen kao jedno od najkontroverznijih ostvarenja svog vremena, ali i kao film koji je Šeron Stoun pretvorio u jednu od najvećih holivudskih zvijezda. Iako je na blagajnama širom svijeta ostvario zaradu od čak 352 miliona dolara, iza velikog uspjeha krile su se brojne priče sa snimanja, nesuglasice i detalji o pojedinim scenama koje javnost dugo nije znala.

Film je privukao ogromnu pažnju još prije bioskopske premijere, prvenstveno zbog eksplicitnih scena intimnih odnosa, nasilja i s*ksualnog nasilja, dok su pojedine sekvence izazvale burne reakcije i među različitim društvenim grupama. Vremenom su upravo priče sa seta dodatno doprinijele reputaciji filma koji je pomjerao granice tadašnjeg mejnstrim Holivuda.

Vidi opis Tražila prijatelja pored kreveta i kiseonik: Šeron Stoun otkrila traumatične detalje sa snimanja filma "Niske strasti" Specijalista film, Šeron Stoun, Erik Roberts Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube/CBS Sunday Morning Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: Youtube/ The Hollywood Reporter Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: Xavier Collin / Avalon / Profimedia Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: Youtube / Bib48_MovieClips Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: Nina Prommer / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: Lorimar Film Entertainment / Sil / AFP / Profimedia Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: IFA Film / United Archives / Profimedia Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: Movieclips Trailers Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: MEGA / The Mega Agency / Profimedia Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: Twitter/screenshot/chrissgardner Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: Instagram/severina Br. slika: 11 11 / 11

Film koji je od početka izazivao kontroverze

U "Niske strasti" uloženo je 49 miliona dolara, što je za tadašnje prilike predstavljalo veoma ozbiljan budžet, a kontroverze su počele još prije nego što je film stigao pred publiku. Posebnu pažnju privukle su scene intimnih odnosa, nasilja i silovanja, dok su gej aktivisti negodovali zbog načina na koji je biseksualna žena u filmu predstavljena kao psihopata.

Basic Instinct - TV Spot (HD) Izvor: YouTube

Scenario je napisao Džo Eszterhas, koji je priču završio 1990. godine, i to za svega 13 dana. Scenario je potom prodat za tri miliona dolara, čime je već u ranoj fazi postalo jasno da bi projekat mogao da izazove veliku pažnju filmske industrije.

Međutim, ono što publika nije mogla da vidi na velikom platnu bile su okolnosti pod kojima su pojedine najteže scene snimane, a Šeron Stoun je godinama kasnije otkrivala koliko su joj pojedini trenuci bili fizički i psihički zahtjevni.

Šeron Stoun otkrila koliko joj je teško pala scena nasilja

Jedna od najpotresnijih scena u filmu jeste trenutak u kojem njen lik ubija muškarca alatom za razbijanje leda. Iako scena na ekranu traje relativno kratko, snimanje je za Šeron Stoun bilo veoma zahtjevno, zbog čega je tražila dodatnu podršku ljudi kojima je vjerovala.

"Tražila sam da mi prijatelj leži kraj kreveta dok sam snimala tu scenu i da mi priča neke šale. Imali su na setu čak i bolničara sa maskom sa kiseonikom, jer sam imala osjećaj da ću onesvijestiti dok to snimam", rekla je Šeron Stoun o sceni nasilja kada ubija alatom za razbijanje leda, pa dodala:

"Rekla sam im da želim to sve da snimim odjednom i da ugase sva svjetla. Kad su upalili svjetlo, reditelj Pol Verhoven je bio toliko uplašen da se umalo srušio sa stolice".

Ove riječi dodatno osvjetljavaju atmosferu koja je pratila snimanje filma, jer pojedine scene koje danas predstavljaju prepoznatljiv dio filmske istorije nisu nastajale jednostavno, već uz veliko psihičko opterećenje za glumce i članove ekipe.

Čuvena scena u policijskoj stanici nije bila u scenariju

Jedna od najpoznatijih scena filma jeste i sekvenca tokom policijskog ispitivanja, kada Šeron Stoun širi noge, a publika shvata da njen lik ne nosi veš. Upravo je ta scena postala jedna od najprepoznatljivijih u istoriji filma, ali je godinama bila predmet različitih priča o tome kako je uopšte nastala.

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Reditelj Pol Verhoven odlučio je da ovu sekvencu uvrsti u film, iako ona prvobitno nije postojala u scenariju. Šeron Stoun je kasnije tvrdila da je njen polni organ snimljen bez njenog znanja, dok je scenarista Džo Eszterhas govorio da žali što se sam nije dosjetio takve scene, pa je njeno ubacivanje u film pripalo Verhoevenu.

Upravo zbog načina na koji je scena nastala, kao i zbog kasnijih izjava glavne glumice, ona je postala jedna od najdiskutovanijih sekvenci čitavog filma.

Izvor: Stil.Kurir / MONDO