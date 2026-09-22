Mladić (21) iz Kolorada osuđen je na doživotnu robiju jer je iz radoznalosti ubio i raskomadao beskućnika. Jeziv zločin je otkriven kada je njegova majka u ormanu pronašla odsječenu glavu žrtve.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Mladić (21) iz Kolorada, ubio je 69-godišnjeg beskućnika 2021. godine i njegovo tijelo raskomadao.

U izuzetno jezivom zločinu mladić je obezglavio, raskomadao i unakazio tijelo muškarca, a onda je neke djelove donio kući, gdje ih je njegova majka pronašla.

Pored glave žrtve, majka je pronašla i ruke ubijenog beskućnika u raspadnutom stanju u plastičnoj kesi koja je bila skrivena u garderobi.

Mladić je pokušao da se opravda i objasni majci da je ostatke tijela planirao da baci u rijeku Kolorado. Takođe, prilikom policijskog ispitivanja bio je izuzetno hladan i staložen, i na kraju je sve priznao.

"Vaši roditelji su zabrinuti zbog nekih stvari koje su možda našli u vašoj sobi? Šta bi to bilo?", bilo je policijsko pitanje.

"Da, vjerujem da jeste, ljudska glava i ruke. Ubio sam ga nožem. Uvijek sam se pitao kako bi izgledalo ubistvo", rekao je Brajan.

Kasnije se majka bolno sjećala trenutka kada je otkrila odsječenu glavu u ormanu svog sina.

"Bila sam u njegovoj sobi i čistila, spremala neke stvari, a on ima gumeni kontejner u svom ormanu i tako sam nekako počela da kopam po njemu. Vidjela sam plastičnu kesu, podigla sam je, bila je teška i videla sam da su je crvi prekrili", rekla je majka.

"Odnela sam je u lavabo i shvatila da su to ustvari dve kese. Jednu sam skinula, a drugu ne. Odmah sam zvala njegovog oca da dođe", objasnila je.

Njegovi roditelji su zatim pozvali Hitnu pomoć da prijave jezivo otkriće, čak su priznali dispečeru da je njihov sin bio veoma zainteresovan za termine kao što su "smrt i smrtnost".

Mladić je priznao da je ubio beskućnika kuhinjskim nožem i rekao da je planirao ubistvo.

Dodao je da je tražio da ubije beskućnika ili prostitutku pod pretpostavkom da nikome neće nedostajati.

"Bila je noć, 27. februar, bio je pun mjesec i mislio sam da mogu da probam da ubijem nekoga. Vozio sam se okolo i vidio sam silueto i pomislio sam kako je zanimljivo. Vidio sam beskućnika, zgrabio svoj nož, stavio sam tri sloja rukavica jer plastične rukavice mogu da puknu pošto su tako tanke, i prerezao sam mu vrat. Prvo je bio u panici, govorio je: 'Šta radiš? Zašto ovo radiš?', a ja sam nastavio da ga bockam po vratu", opisao je Brajan zločin do detalja.

Istražiteljima je rekao da je "režao" i "ispuštao životinjske zvuke" dok je ubadao Barnsa.

Dok je pričao o tome kako je raskomadao čovjeka, nasmejao se.

Brajan je osuđen na doživotnu robiju bez uslovnog otpusta, a proglašen je krivim za prvostepeno ubistvo.

(Telegraf/MONDO)