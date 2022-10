TOMA NIJE VOLIO SILVANU, VEĆ NJENU SESTRU! Šok tvrdnje o legendarnom pjevaču- Bio zaljubljen u Marijanu, a pojavio se ON

U filmu Dragana Bjelogrlića "Toma" o životu boema domaće muzičke scene Tomi Zdravkoviću, prikazano je da je bio zaljubljen u koleginicu Silvanu Armenulić. Pojedini tvrde da Toma nije volio nju, već njenu sestru...

Izvor: Youtube / ekrem milic, Youtube / Neka pesma kaže RTV

Fotograf Zoran Kuzmanović Munja poslednjih pedeset godina je na estradi. Radio je sa najvećim zvijezdama domaće javne scene i otkriva da "nema te tajne koju on ne zna" a tiče se naše scene.

Jednom prilikom je otkrio da Toma Zdravković nije bio zaljubljen u koleginicu Silvanu Armenulić, kako je prikazano i u filmu Dragana Bjelogrlića "Toma" u kojem naslovnu ulogu igra Milan Marić, već u njenu rođenu sestru koja je poginula u saobraćajnoj nesreći zajedno sa pjevačicom.

"Mogao bih o Tomi da pričam do sjutra. Uradio sam za njega nekoliko poslednjih omota albuma. Odlazio sam na njegove poslednje svirke u kafani 'Kum' kod Vuka. Svako veče do fajronta. Poslednji intervju s njim na VMA je uradila Zorica Konić, ali ja nisam mogao da odem da ga fotografišem. Lijepo je što danas imamo film o Tomi. Međutim, on nikada nije bio zaljubljen u Silvanu, već u njenu sestru Mirjanu. Tadašnja redakcija Ježa bila je prekoputa njenog stana u Nušićevoj ulici, a u blizini je bila čuvena kafana u kojoj se estrada okupljala... Toma je bio mnogo zaljubljen, mnogo ju je volio, ali je u međuvremenu uletio jedan sportista, prvak u boksu, koji je i dan-danas živ i koji može da potvrdi ovu priču. Mirjana se zaljubila, ostala je u drugom stanju i ubrzo i nastradala", ispričao je Munja prije izvjesnog vremena.