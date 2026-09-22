Policija u Beogradu uhapsila osumnjičenog za ispaljivanje projektila na kuću u Kotežu.

Izvor: Profimedia

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Palilula i Uprave kriminalističke policije – Odjeljenja za istraživanje eksplozija, požara i havarija, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su Ž. K. (1986) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična djela nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija i izazivanje opšte opasnosti.

On se sumnjiči da je noćas u Kotežu iz ručnog raketnog bacača ispalio projektil na kuću u izgradnji i pobjegao.

Tom prilikom nije bilo povrijeđenih lica, već su nastala materijalna oštećenja.

Policija je ubrzo pronašla i uhapsila osumnjičenog. Takođe, na licu mesta pronađena je i jedna neekspllodirana ručna bomba. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

(MONDO)