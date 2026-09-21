Petorica maskiranih napadača otela su putnika na auto-putu AP-7 u Španiji, a policija istražuje vezu sa trgovinom drogom.

Izvor: X/@edatvoficial

Petorica maskiranih muškaraca odevenih u crno, sa prslucima sa oznakama policije, u subotu popodne presrela su automobil na auto-putu AP-7 kod Vilanove del Valjes u Španiji i otela jednog putnika. Napad se dogodio pred brojnim vozačima, a snimci su se brzo proširili društvenim mrežama.

Katalonska policija Mosos d'Eskvadra pokrenula je istragu, a prvi tragovi ukazuju na obračun povezan sa trgovinom drogom, piše španski El Kaso.

Incident se dogodio u subotu, 19. septembra, oko 19.30. Petorica napadača lažno su se predstavila kao policajci i tako zaustavila vozilo na auto-putu. Bili su maskirani i nosili su policijske prsluke, a na snimcima se vidi da su neki bili i naoružani.

Muškarca su nasilno izvukli iz automobila. Na jednom od snimaka vidi se žrtva krvavog lica i polugola dok je napadači vuku po asfaltu i guraju u drugo vozilo.

‼️ | Graban un presunto secuestro en la AP-7 entre Montornès y Vilanova del Vallès. https://t.co/36DUFyVYgG — EDATV (@edatvoficial)September 21, 2026

Nekoliko vozača koji su svjedočili događaju pozvalo je hitnu službu na broj 112. Prijavili su da im je, uprkos policijskim oznakama, postupanje napadača bilo sumnjivo i da nije izgledalo kao stvarna policijska akcija.

Žrtva puštena sa teškim povredama

Otmičari su muškarca pustili nakon nekoliko sati. Pronađen je sa teškim povredama, ali van životne opasnosti. Prema informacijama portala El Kaso, oteti muškarac nedavno je pušten iz zatvora. Istražitelji sada pokušavaju da utvrde šta se tačno dešavalo za vrijeme otmice i šta je bio motiv napada.

Glavna pretpostavka je da se radi o osveti povezanoj sa poslovima oko droge, ali policija tu tezu još mora zvanično da potvrdi. Za sada nema informacija da je tražena otkupnina, pa se slučaj vodi kao protivpravno oduzimanje slobode, a ne kao klasična otmica. Osumnjičeni se takođe istražuju i zbog lažnog predstavljanja.

Osumnjičeni još uvijek nisu uhapšeni, a istraga je u toku.