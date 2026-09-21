Šeik Ahmed bin Rašid Al Maktum preminuo je danas, a Dubai je proglasio desetodnevnu žalost uz spuštanje zastava na pola koplja.

Izvor: YouTube/Printscreen/ Drone Snap

Šeik Ahmed bin Rašid Al Maktum preminuo je u ponedeljak ujutru, saopštile su vlasti Dubaija.

"Sud je proglasio desetodnevnu zvaničnu žalost u Dubaiju, tokom koje će zastave biti spuštene na pola koplja, počev od danas, u ponedeljak", navedeno je u saopštenju Dubai Media office.

Vladar Dubaija, Mohamed bin Rašid Al Maktum, oglasio se na društvenoj mreži "X" kako bi odao počast svom bratu:

"Neka ti se Bog smiluje, moj brate... Pridružio si se velikom i plemenitom Gospodaru... Nema te pred našim očima, ali si i dalje u našim molitvama i srcima."

The Court of His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vice President and Prime Minister of the UAE and Ruler of Dubai, mourns the passing of the late Sheikh Ahmed bin Rashid Al Maktoum this morning, Monday. The Court has declared a ten-day period of official mourning in Dubai, during which flags will be flown at half-mast, effective today, Monday. — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice)September 21, 2026

Ko je bio šeik Ahmed bin Rašid Al Maktum?

Kao četvrti i najmlađi sin nekadašnjeg vladara Dubaija (šeika Rašida bin Saeda Al Maktuma, koji je vladao od 1958. do smrti 1990. godine) i brat aktuelnog vladara, šeik Ahmed bin Rašid Al Maktum obavljao je funkciju zamjenika načelnika policije i javne bezbednosti Dubaija.

Nakon školovanja na Kraljevskoj vojnoj akademiji Sandherst u Velikoj Britaniji, posvetio je decenije razvoju sporta. Bio je dugogodišnji prvi čovjek kluba Al-Vasl, jedan od osnivača Dubai International Marine Cluba i ključna figura u razvoju konjičkih trka i hipodroma Džebel Ali.

(MONDO)