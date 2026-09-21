Danas se većina zaposlenih u Državnoj revizorskoj instituciji bila prinuđena da održi jednočasovni štrajk upozorenja kako bi zaštitila materijalni položaj, profesionalni integritet i dostojanstvo državnih revizora.

Izvor: Screenshot / dri.co.me

,,Danas se većina zaposlenih u Državnoj revizorskoj instituciji bila prinuđena da održi jednočasovni štrajk upozorenja kako bi zaštitila materijalni položaj, profesionalni integritet i dostojanstvo državnih revizora. Štrajk upozorenja se održao od 10 do 11 časova u prostoriji Državne revizorske institucije", saopšteno je iu Sindikata uprave i pravosuđa, javlja Dan.

Kako su itakli, glavna poruka štrajka upozorenja je da se ne traže privilegije, ne traži se ništa što im ne pripada, već da samo traže da se realizuje Zaključak Skupštine Crne Gore.

,,Državna revizorska institucija je, prema Ustavu Crne Gore, samostalan i vrhovni organ državne revizije. Njena nezavisnost nije formalnost – ona je osnovni preduslov da DRI može nepristrasno kontrolisati trošenje javnog novca i rad državnih organa", navode u saopštenju.

Međutim, dodaju, finansijska i materijalna nezavisnost DRI godinama je ozbiljno ugrožena.

,,Državni revizori u Crnoj Gori imaju veoma restriktivna zakonska ograničenja u pogledu dodatnog profesionalnog angažmana. Istovremeno, njihov materijalni položaj godinama nije usklađen sa odgovornošću, složenošću i značajem posla koji obavljaju i zato je pitanje materijalnog položaja državnih revizora istovremeno i pitanje profesionalne i institucionalne nezavisnosti DRI", dodaju iz SUIP-a.

Ističu da razlozi za održavanje današenjeg štrajka nijesu od juče.

,,Godinama postoji potreba za unapređenjem materijalnog položaja državnih revizora i usklađivanjem zarada sa referentnim profesijama, konkretno mislimo na sudstvo", kazali su.

Podsjećaju da je, tokom 2025. godine Ministarstvo finansija dva puta odbilo da da saglasnost na Pravilnik DRI kojim se uređuju koeficijenti državnih revizora, nakon čega je uslijedilo nešto ozbiljnije.

,,Od marta 2026. godine Ministarstvo finansija ne odgovara na urgenciju Senata DRI-ja upućenu radi realizacije Zaključka Skupštine Crne Gore. Ističemo, radi se o zvaničnom zahtjevu najvišeg organa DRI-ja prema Ministarstvu finansija – i o tome da mjesecima nema ogovora", kazali su.

Dodaju da je Skupština Crne Gore, 30. decembra 2025. godine donijela Zaključak broj 159/25, kojim je obavezala Vladu Crne Gore i Ministarstvo finansija da:

,,Kroz racionalizaciju budžetskih izdataka i iz tekuće budžetske rezerve obezbijede sredstva za unapređenje materijalnog položaja državnih revizora zaposlenih u DRI; i

- Preduzmu aktivnosti radi urgentnog obezbjeđenja adekvatnog poslovnog prostora za Državnu revizorsku instituciju.

Danas, ističu, devet mjeseci kasnije, taj Zaključak nije realizovan. Nije realizovan ni u dijelu koji se odnosi na materijalni položaj državnih revizora, niti u dijelu koji se odnosi na adekvatan poslovni prostor DRI, gdje je realnost da se DRI nalazi u zakupljenom hotelu koji je dio stečajne mase.

,,Zato želimo da bude potpuno jasno – Naš zahtjev nije novi zahtjev, naš zahtjev je realizacija već donesenog zaključka Skupštine Crne Gore, ovo je i pitanje nezeavisnosti DRI", poručuju.

Ovakva situacija, poručuju, ima širi institucionalni značaj, gdje DRI kontroliše rad organa izvršne vlasti, uključujući i Ministarstvo finansija. Iz tog razloga je posebno osjetljivo kada materijalni, finansijski, kadrovski i drugi uslovi rada vrhovnog revizorskog organa zavise od odluka organa izvršne vlasti koji su istovremeno predmet revizije.

,,To je pitanje koje prevazilazi pitanje zarada, to je pitanje institucionalne nezavisnosti DRI", naglašavaju.

Takođe, dodaju, principi nezavisnosti vrhovnih revizorskih institucija sadržani su i u međunarodnim standardima INTOSAI-ja, uključujući Limsku i Meksičku deklaraciju. Nezavisna revizija nije moguća bez odgovarajuće finansijske i institucionalne nezavisnosti.

,,I pored svega rezultati nisu izostali. Uprkos problemima sa kojima se godinama suočavamo, DRI ostvaruje rezultate koje prepoznaju domaći i međunarodni partneri. Rad DRI kontinuirano je prepoznat u izvještajima evropskih partnera, a doprinos Institucije finansijskom nadzoru i procesu evropskih integracija je nesporan", navodi iz SUIP-a.

DRI je, ocjenjuju, svojim radom dala značajan doprinos ispunjavanju obaveza u okviru pregovaračkog Poglavlja 32 – Finansijski nadzor.

,,Zato je krajnje važno da država istovremeno, dok od DRI očekuje visok nivo profesionalnosti i odgovornosti, obezbijedi i uslove u kojima ta profesija može dostojanstveno i nezavisno da funkcioniše", poručuju.

Dodaju da od nadležnih organa Vlade i Ministarstva finansija, očekuju da najkasnije do 30. septembra 2026. godine preduzmu konkretne aktivnosti i obezbijede realizaciju preuzetih obaveza iz Zaključka Skupštine Crne Gore broj 159/25.

,,Nadležne nivoe obavještavamo da danas nismo štrajkovali zato što ne želimo da radimo, već štrajkujemo upravo zato što želimo da institucija u kojoj radimo bude nezavisna, profesionalna i dostojanstvena", navode.

Ovo je, poručuju, štrajk upozorenja i on je poruka nadležnim institucijama da više nema prostora za ćutanje, odlaganje i neodgovaranje.

,,Ukoliko do 30. septembra ne dođe do konkretnih aktivnosti i realizacije preuzetih obaveza, zaposleni u DRI će, u skladu sa Zakonom o štrajku i drugim relevantnim propisima, razmotriti i preduzeti dalje sindikalne aktivnosti, uključujući stupanje u štrajk i obustavu rada", kazali su u saopštenju.

Te aktivnosti, kako navode, mogu obuhvatiti i obustavljanje objave revizije Završnog računa Budžeta Crne Gore za 2025. godinu, kao i drugih pojedinačnih revizija koje su u toku, u skladu sa zakonom i odlukama nadležnih organa.

,,Takav razvoj događaja mogao bi imati ozbiljne posljedice po kontinuitet finansijskog nadzora i ispunjavanje obaveza Crne Gore u okviru evropskih integracija", ističu iz SUIP-a.

Kako navode, zato još jednom pozivaju dležne institucije da ne čekaju 30. septembar, vrijeme za dijalog i rješavanje problema je sada.

,,O današnjim aktivnostima zaposlenih u DRI obaviješteni su relevantni činioci u Crnoj Gori i međunarodni partneri. Naš cilj je nezavisna, profesionalna i institucionalno snažna Državna revizorska institucija, i zato danas stojimo zajedno, a sjutra sa još zbijenijim redovima", zaključuju u saopštenju.