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"Nemam ja 11 godina da me postrojavaš": Karleuša i Zorica u žestokom okršaju, pao i udarac po zadnjici (Video)

"Nemam ja 11 godina da me postrojavaš": Karleuša i Zorica u žestokom okršaju, pao i udarac po zadnjici (Video)

Autor Dragana Tomašević
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Ove nedelje počinje druga sezona Pinkovih zvezda u kojoj ćemo, već u prvoj emisiji, vidjeti okršaj Jelene Karleuše i Zorice Brunclik.

Karleuša i Zorica u žestokom okršaju Izvor: screenshot

Ove nedelje počinje druga sezona muzičkog takmičenja Pinkove zvezde, a gledaoci će i ove godine, na mjestima članova žirija, gledati Desingericu, Viki Miljković, Zoricu Brunclik i Dragana Stojkovića Bosanca.

Sada je na mrežama osvanuo i snimak najave prve emisije, u kojoj vidimo da je Zorica Brunclik, za razliku od prošle sezone kada se sukobljavala sa Viki Miljković, povisila glas na Jelenu Karleušu.

Jelena je u toku njenog izlaganja ustala sa mjesta i otišla do Desingerice, što je iznerviralo Zoricu.

"Jelena, vrlo si nevaspitana i nekulturna", rekla je Zorica i nastavila da je kritikuje, da bi potom Jelena dreknula: "Nemam ja 11 godina da me postrojavaš ovdje".

Ipak, kasnije je spustila loptu i riješila da puzi na sve četiri kako ne bi išla "preko" Zorice. Tada je dobila i udarac po zadnjici.

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Karleuša imala okršaj sa Zoricom
Izvor: Instagram/dragomirdespic_design
Izvor: Instagram/dragomirdespic_design

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Tagovi

zorica brunclik Jelena Karleuša

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