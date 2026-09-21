"Živjeli smo u vešernici": Igor X djetinjstvo proveo u zajedničkim prostorijama zgrade, a onda je majka napustila oca

Igor X o skromnom djetinjstvu i razvodu roditelja

Izvor: Instagram/igorxkostic

Igor Kostić, bivši partner Mine Kostić, poznatiji kao Igor X, nedavno je govorio o privatnom životu i otkrio nepoznate detalje. Pjevač je u samom početku pričao o svojoj porodici i odrastanju koje je bilo lijepo i skromno.

"Bili smo klasična balkanska porodica, sa svim onim manama i vrlinama. Kada ljudi pričaju o djetinjstvu i nemaštini, to je u to vrijeme bilo normalno, mnogo su drugačija vremena bila. Živjeli smo u vešernici, to su neke zajedničke prostorije u zgradi, ljudi mojih godina znaju na šta mislim. Odrastao sam tu i bilo mi je okej, nisam znao za bolje. Bio sam srećno dijete", rekao je nedavno Igor.

Igor se prisjetio djetinjstva i razvoda roditelja koji na njega nije ostavio traume.

"Vladala je ljubav uvijek, ali brak mojih roditelja se svakako okončao. Podjednako su me voljeli ali na drugačiji način. Bili su mi vjetar u leđa, ali su me podržavali za drugačije stvari. Sjećam se kada je majka riješila da izađe iz kuće, bilo mi je čudno i nije mi bilo jasno šta se dešava. Kasnije sam skapirao da je to-to, živio sam sa ocem, majka je bila u blizini. Nije mi taj period bio strašan i traumatičan. Svađali su se i riješili da se raziđu - govorio je Igor za Hype.

"Ne znam ko je kriv"

Kostić je priznao kako se nosio sa rastankom roditelja i majčinim suzama.

Izvor: Instagram/igorxkostic

"Nemam ja mnogo informacija o tom periodu, pola toga se ne sjećam. Nisu se oni mnogo svađali ispred mene, ali ono što znam da su svađe uzrok. Sve se to nagomilalo, pa je puklo, mislim da je tako. Bilo je nepristojno pitati ko je kriv i zašto. Ne znam ko je kriv. Kada sam vidio majku da plače, ne sjećam se svojih emocija. Da li sam ja to možda negdje blokirao ne bi li se zaštitio, ne znam, bio sam dijete. Ne znam da li je to normalno ali tako je bilo", govorio je pjevač.